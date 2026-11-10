🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Golfstaaten treiben militärische Zusammenarbeit voran

    POLITIK

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • GCC-Staaten gründen Kommandoposten in Kuwait
    • Golfstaaten stellen gemeinsame Truppen bereit
    • Golfstaaten bleiben bei Bedrohungen uneinig
    POLITIK - Golfstaaten treiben militärische Zusammenarbeit voran
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MANAMA (dpa-AFX) - Im Zuge des Iran-Kriegs verstärken die sechs Staaten des Golf-Kooperationsrats (GCC) ihre militärische Zusammenarbeit. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und die anderen GCC-Länder einigten sich dafür auf die Gründung eines gemeinsamen Kommandopostens. Dieser soll in Kuwait entstehen, das dem Rat ebenso angehört wie Bahrain und der Oman. Auch die "erforderlichen Truppen" sollen dafür bereitgestellt werden, hieß es nach einer Sitzung der GCC-Verteidigungsminister in Bahrains Hauptstadt Manama. Details oder Zahlen zur Truppenstärke wurden nicht genannt.

    Die Sicherheit der Golfstaaten mit Blick auf die "brutale iranische Aggression" sei eine gemeinsame Aufgabe, sagte GCC-Generalsekretär Dschasim al-Budaiwi bei dem Treffen in Manama. Eine militärische Zusammenarbeit steigere die Fähigkeiten, Staatsgebiete, Vermögenswerte und Sicherheit der Bevölkerung in den Golfländern zu schützen.

    Der Golf-Kooperationsrat wurde 1981 gegründet, nur zwei Jahre nach der iranischen Revolution 1979 und in der frühen Phase des Ersten Golfkriegs zwischen dem Irak und dem Iran. Schon zu Beginn standen Fragen zur gemeinsamen Sicherheit im Fokus. Wenige Jahre später wurden die "Halbinsel-Schutzkräfte" gegründet, die zeitweise 40.000 Soldaten umfassten und die 2011 bei der Niederschlagung der Massenproteste in Bahrain zum Einsatz kam. Dabei ging es aber um innere Unruhen und keine Bedrohung von außen.

    Keine einheitliche Linie zu Bedrohungen

    Trotz mehrerer Initiativen haben die Golfstaaten bisher kein vollständig integriertes System zur gemeinsamen Verteidigung. Ihnen fehlt eine einheitliche Linie dazu, auf welche Bedrohungen sie gemeinsam reagieren wollen. Auch Fragen zur Führung sind ungeklärt. Die Differenzen wurden vor allem im Konflikt Saudi-Arabiens mit den Emiraten sichtbar. Die Golfstaaten suchen neben dem langjährigen und wichtigsten Partner USA zunehmend auch nach neuen Verbündeten bei der Verteidigung, etwa Pakistan und die Türkei.

    Wegen der erneuten Eskalation im Jemen mit der Huthi-Miliz steht derzeit vor allem Saudi-Arabien unter Beschuss. Auch die weiteren Golfländer wurden im Iran-Krieg seit dem Frühjahr mit Tausenden Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen als Vergeltung Teherans für Angriffe der USA./jot/DP/jha







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    POLITIK Golfstaaten treiben militärische Zusammenarbeit voran Im Zuge des Iran-Kriegs verstärken die sechs Staaten des Golf-Kooperationsrats (GCC) ihre militärische Zusammenarbeit. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und die anderen GCC-Länder einigten sich dafür auf die Gründung eines …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     