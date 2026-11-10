Flugpreise vor Preisexplosion! Ryanair-Tickets bald 20 Prozent teurer?

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair steht vor einem schwierigen Geschäftsjahr 2028, das im April 2027 beginnt. Der Konzern rechnet mit zusätzlichen Treibstoffkosten von rund zwei Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von ungefähr einem Drittel gegenüber dem laufenden Geschäftsjahr.

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Ryanair-Chef Michael O'Leary geht davon aus, dass die Ticketpreise im europäischen Kurzstreckenverkehr im kommenden Jahr zweistellig steigen werden. Um die zusätzlichen Treibstoffkosten vollständig auszugleichen, müsste Ryanair seine durchschnittlichen Flugpreise um rund 20 Prozent erhöhen. Das entspräche einem Aufschlag von etwa zehn Euro pro Passagier. Ob sich eine derart kräftige Preiserhöhung durchsetzen lässt, bezweifelt selbst das Management.

Ticketpreise drehen wieder nach oben

Nach einem schwierigen ersten Geschäftshalbjahr zeichnet sich bei den Flugpreisen eine Trendwende ab. Im ersten Quartal waren die durchschnittlichen Ticketpreise noch um sechs Prozent gesunken, im zweiten Quartal um zwei Prozent. Seit August erholen sich die Preise jedoch. Analysten rechnen deshalb im dritten Geschäftsquartal inzwischen mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Im vierten Quartal könnte der Anstieg sogar zweistellig ausfallen.

Für das Geschäftsjahr 2028 erwarten die Analysten ebenfalls zweistellige Zuwächse bei den durchschnittlichen Ticketpreisen. Verantwortlich dafür ist nicht allein der hohe Ölpreis. Auch die verfügbaren Flugkapazitäten in Europa bleiben begrenzt. Verspätete Flugzeugauslieferungen, technische Probleme bei Triebwerken und die finanziellen Schwierigkeiten kleinerer Fluggesellschaften reduzieren das Angebot. Gleichzeitig könnten etablierte Fluggesellschaften wieder verstärkt Treibstoffzuschläge auf Kurzstrecken einführen. Das würde auch Ryanair Spielraum für höhere Ticketpreise verschaffen.

Zwei Milliarden Euro Mehrkosten bedrohen den Gewinn

Besonders problematisch ist die Entwicklung bei den Treibstoffabsicherungen. Im laufenden Geschäftsjahr hat Ryanair rund 80 Prozent seines Kerosinbedarfs zu einem Preis von etwa 67 US-Dollar je Barrel abgesichert. Für das Geschäftsjahr 2028 liegt die Absicherungsquote dagegen erst bei 25 Prozent, bei einem Preis von rund 95 US-Dollar je Barrel. Damit ist Ryanair künftig wesentlich stärker den Schwankungen des Ölmarktes ausgesetzt.

Bereits im ersten Geschäftshalbjahr 2027 sank der Nettogewinn um 15 Prozent auf 2,15 Milliarden Euro. Der Umsatz legte dagegen um drei Prozent auf 10,08 Milliarden Euro zu. Die Passagierzahl erhöhte sich um sechs Prozent auf 125,8 Millionen. Um den Kostendruck abzufedern, prüft Ryanair zusätzliche Sparmaßnahmen. Dazu gehören mögliche Lohnstopps, günstigere Flughafenvereinbarungen und ein verstärkter Einsatz künstlicher Intelligenz zur Automatisierung interner Abläufe.

Weniger Konkurrenz könnte Ryanair helfen

Trotz der steigenden Kosten könnte Ryanair langfristig von der schwierigen Lage der europäischen Luftfahrtbranche profitieren. Während finanziell angeschlagene Fluggesellschaften ihre Kapazitäten reduzieren müssen, verfügt der Billigflieger über eine vergleichsweise starke Marktposition. Für das Geschäftsjahr 2028 plant Ryanair, mehr als 220 Millionen Passagiere zu befördern. Neue, sparsamere Boeing-Maschinen sollen dabei helfen, die Betriebskosten zu senken.

Besonders interessant für Anleger: Das höhere Ticketpreisniveau könnte Ryanair ermöglichen, seine Umsätze pro verfügbarem Sitzkilometer (RASK) deutlich zu verbessern. Die zusätzlichen Einnahmen dürften nach Einschätzung der Analysten allerdings nicht ausreichen, um die steigenden Treibstoffkosten vollständig zu kompensieren. Damit entsteht eine ungewöhnliche Situation: Ryanair könnte 2027 deutlich höhere Ticketpreise durchsetzen und trotzdem unter Margendruck geraten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion (Experte für Luftfahrtaktien, Mobilität und die Reisebranche)

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 26,52EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.

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Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Ryanair - Aktie im Steilflug Ryanair Holdings +1,64 % Aktie 27 Aufrufe heute FranzKlammer48 21.01.26, 13:08

Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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