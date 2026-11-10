D-Wave: 48 Millionen Verlust bei 4,5 Millionen Umsatz – Aktie fällt!

Wie aus der Quartalsmitteilung des Quantencomputer-Spezialisten hervorgeht, übertraf der Umsatz die Analystenschätzung um 170.000 US-Dollar. Der Verlust je Aktie lag mit 0,13 US-Dollar dagegen einen Cent über den Erwartungen, berichtet Seeking Alpha. Der Auftragseingang schrumpfte im Quartal auf 1,9 Millionen US-Dollar. Über die ersten neun Monate stiegen die Bestellungen hingegen um 611 Prozent auf 37,4 Millionen US-Dollar. Rund 59 Prozent der noch offenen vertraglichen Leistungsverpflichtungen sollen innerhalb der nächsten zwölf Monate zu Umsatz werden.

D-Wave hat einen um 1.221 Prozent gestiegenen Auftragsbestand gemeldet – doch die Aktie verliert am Dienstag in einer ersten Reaktion vorbörslich mehr als vier Prozent. Der Bestand noch zu erfüllender Kundenverträge kletterte auf 38,3 Millionen US-Dollar (rund 33 Millionen Euro). Gleichzeitig gingen die Neubestellungen im dritten Quartal um 19 Prozent zurück. Der Umsatz wuchs lediglich um 21 Prozent auf 4,51 Millionen US-Dollar (rund 3,9 Millionen Euro), bei einem Nettoverlust von 48,2 Millionen US-Dollar.

Die Verluste bleiben erheblich. D-Waves operative Ausgaben stiegen um 84 Prozent auf 55,9 Millionen US-Dollar, der bereinigte EBITDA-Verlust weitete sich um 83 Prozent auf 37,7 Millionen US-Dollar aus. Die Bruttomarge fiel von 71,4 auf 52,9 Prozent. Dass der Nettoverlust gegenüber dem Vorjahr sank, lag vor allem an deutlich geringeren, nicht zahlungswirksamen Belastungen aus der Bewertung von Optionsscheinen.

Finanziell verfügt das Unternehmen über ein erhebliches Polster: Ende September lagen die liquiden Mittel und marktgängigen Wertpapiere bei 503,4 Millionen US-Dollar. Zusätzlich hat D-Wave eine Vereinbarung mit dem US-Handelsministerium über Fördermittel von bis zu 100 Millionen US-Dollar geschlossen. Das Geld fließt nur bei Erfüllung festgelegter Bedingungen und Meilensteine.

Die Mittel sollen unter anderem einen Quantencomputer mit 100.000 Qubits voranbringen. Erste Anwendungen sind bereits im Einsatz: Der japanische Mobilfunkkonzern NTT Docomo nutzt eine zweite produktive Lösung von D-Wave. Bei einer Optimierungsaufgabe konnte sie die täglichen Spitzen bei bestimmten Netzwerksignalen um 65,3 Prozent senken.

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Für Anleger zählt nun, wie schnell D-Wave den hohen Auftragsbestand in Umsatz verwandelt. Bislang klafft zwischen den Wachstumsversprechen und dem operativen Geschäft eine gewaltige Lücke.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die D-Wave Quantum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 10,13EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.





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Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Gehört den Quanten die Zukunft? D-Wave Quantum -3,13 % Aktie 193 Aufrufe heute CrimsonGhost vor 23 Minuten

Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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