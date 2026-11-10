🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsD-Wave Quantum AktievorwärtsNachrichten zu D-Wave Quantum

    D-Wave: 48 Millionen Verlust bei 4,5 Millionen Umsatz – Aktie fällt!

    Rekordaufträge, rote Zahlen

    865 Aufrufe 865 0 Kommentare 0 Kommentare

    D-Wave hat einen spektakulären Rekord gemeldet. Doch die Aktie gibt nach den Quartalszahlen vorbörslich nach. Ein Blick auf die neuen Bestellungen und die Verluste zeigt, warum Anleger skeptisch sind.

    Für Sie zusammengefasst
    Rekordaufträge, rote Zahlen - D-Wave: 48 Millionen Verlust bei 4,5 Millionen Umsatz – Aktie fällt!
    Foto: Marijan Murat - dpa

    D-Wave hat einen um 1.221 Prozent gestiegenen Auftragsbestand gemeldet – doch die Aktie verliert am Dienstag in einer ersten Reaktion vorbörslich mehr als vier Prozent. Der Bestand noch zu erfüllender Kundenverträge kletterte auf 38,3 Millionen US-Dollar (rund 33 Millionen Euro). Gleichzeitig gingen die Neubestellungen im dritten Quartal um 19 Prozent zurück. Der Umsatz wuchs lediglich um 21 Prozent auf 4,51 Millionen US-Dollar (rund 3,9 Millionen Euro), bei einem Nettoverlust von 48,2 Millionen US-Dollar.

    Wie aus der Quartalsmitteilung des Quantencomputer-Spezialisten hervorgeht, übertraf der Umsatz die Analystenschätzung um 170.000 US-Dollar. Der Verlust je Aktie lag mit 0,13 US-Dollar dagegen einen Cent über den Erwartungen, berichtet Seeking Alpha. Der Auftragseingang schrumpfte im Quartal auf 1,9 Millionen US-Dollar. Über die ersten neun Monate stiegen die Bestellungen hingegen um 611 Prozent auf 37,4 Millionen US-Dollar. Rund 59 Prozent der noch offenen vertraglichen Leistungsverpflichtungen sollen innerhalb der nächsten zwölf Monate zu Umsatz werden.

    Die Verluste bleiben erheblich. D-Waves operative Ausgaben stiegen um 84 Prozent auf 55,9 Millionen US-Dollar, der bereinigte EBITDA-Verlust weitete sich um 83 Prozent auf 37,7 Millionen US-Dollar aus. Die Bruttomarge fiel von 71,4 auf 52,9 Prozent. Dass der Nettoverlust gegenüber dem Vorjahr sank, lag vor allem an deutlich geringeren, nicht zahlungswirksamen Belastungen aus der Bewertung von Optionsscheinen.

    Finanziell verfügt das Unternehmen über ein erhebliches Polster: Ende September lagen die liquiden Mittel und marktgängigen Wertpapiere bei 503,4 Millionen US-Dollar. Zusätzlich hat D-Wave eine Vereinbarung mit dem US-Handelsministerium über Fördermittel von bis zu 100 Millionen US-Dollar geschlossen. Das Geld fließt nur bei Erfüllung festgelegter Bedingungen und Meilensteine.

    Die Mittel sollen unter anderem einen Quantencomputer mit 100.000 Qubits voranbringen. Erste Anwendungen sind bereits im Einsatz: Der japanische Mobilfunkkonzern NTT Docomo nutzt eine zweite produktive Lösung von D-Wave. Bei einer Optimierungsaufgabe konnte sie die täglichen Spitzen bei bestimmten Netzwerksignalen um 65,3 Prozent senken.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt testen

     

    Für Anleger zählt nun, wie schnell D-Wave den hohen Auftragsbestand in Umsatz verwandelt. Bislang klafft zwischen den Wachstumsversprechen und dem operativen Geschäft eine gewaltige Lücke.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die D-Wave Quantum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 10,13EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurGina Moesing
    Redakteurin für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rekordaufträge, rote Zahlen D-Wave: 48 Millionen Verlust bei 4,5 Millionen Umsatz – Aktie fällt! D-Wave hat einen spektakulären Rekord gemeldet. Doch die Aktie gibt nach den Quartalszahlen vorbörslich nach. Ein Blick auf die neuen Bestellungen und die Verluste zeigt, warum Anleger skeptisch sind.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     