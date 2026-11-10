Millennial Potash erweitert die Kalimineralisierung weiter, da die Bohrung BA-007 insgesamt ca. 132 m Carnallitit durchschneidet

10. November 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-p ... – freut sich, weitere Bohrerfolge bei seinem Kaliprojekt Banio in Gabun bekannt zu geben, wo die Bohrung BA-007 am Zielgebiet „North“ eine etwa 132 m mächtige, robuste kumulative Kalimineralisierung durchschnitten hat. Das Bohrloch BA-007, das sich etwa 2.400 m nordwestlich von BA-006 und 2.600 m westlich von BA-002 befindet, wurde bis zu einer Tiefe von 624,65 m fertiggestellt. Dieses vielversprechende Ergebnis unterstreicht das Potenzial für eine Ausweitung der Kalimineralisierungszone im Projekt und könnte möglicherweise zusätzliche Ressourcen für das Projekt erschließen.