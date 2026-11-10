Millennial Potash erweitert die Kalimineralisierung weiter, da die Bohrung BA-007 insgesamt ca. 132 m Carnallitit durchschneidet
10. November 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-p ... – freut sich, weitere Bohrerfolge bei seinem Kaliprojekt Banio in Gabun bekannt zu geben, wo die Bohrung BA-007 am Zielgebiet „North“ eine etwa 132 m mächtige, robuste kumulative Kalimineralisierung durchschnitten hat. Das Bohrloch BA-007, das sich etwa 2.400 m nordwestlich von BA-006 und 2.600 m westlich von BA-002 befindet, wurde bis zu einer Tiefe von 624,65 m fertiggestellt. Dieses vielversprechende Ergebnis unterstreicht das Potenzial für eine Ausweitung der Kalimineralisierungszone im Projekt und könnte möglicherweise zusätzliche Ressourcen für das Projekt erschließen.
Farhad Abasov, Vorstandsvorsitzender von Millennial, kommentierte: „BA-007 liefert einen weiteren vielversprechenden Bohrerfolg im Banio-Kaliumprojekt, und wir freuen uns sehr, diese Ergebnisse bekannt zu geben. Hier sind die Gründe, warum sie von Bedeutung sind:
- BA-007 ist das westlichste aller bisher abgeschlossenen Bohrlöcher, und die kaliumreiche Evaporit-Salzsequenz bleibt in dieser Richtung offen für eine Erweiterung.
- Die Ergebnisse von BA-007 mit Kalimineralisierung in Form von abwechselnd auftretendem Carnallit und Halit, einschließlich zahlreicher mächtiger Carnallit-Kalischichten, belaufen sich auf insgesamt etwa 132 m kumulatives Kalivorkommen als Carnallit. Dies ist einer der mächtigsten Abschnitte mit Kalimineralisierung, die bisher im Projekt durchteuft wurden, und stützt das geologische Modell, wonach die Kalimineralisierung nach Westen hin an Mächtigkeit zunimmt.
- BA-007 erweitert den bekannten Kalifundus westlich des derzeitigen Gebiets der Mineralressourcenschätzung („MRE“) erheblich und bringt die Mineralisierung näher an die geplante Verarbeitungsanlage und die geplanten Standorte für Tiefwasserhäfen heran.
- Sobald alle Bohrdaten ausgewertet und zusammengestellt sind, wird voraussichtlich eine aktualisierte MRE fertiggestellt, die eine wichtige Grundlage für die laufende endgültige Machbarkeitsstudie („DFS“) bildet.“