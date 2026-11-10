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    Anthropic peilt bei Börsengang eine Bewertung von einer Billion Dollar an

    IPO

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    Für Sie zusammengefasst
    • Anthropic peilt eine Billion Dollar Börsenwert an
    • Aktien sollen für 70 bis 78 Dollar angeboten werden
    • Anthropic plant bis zu 64,4 Milliarden Dollar Erlös
    IPO - Anthropic peilt bei Börsengang eine Bewertung von einer Billion Dollar an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der KI-Anbieter Anthropic mit dem Chatbot Claude strebt bei seinem heiß erwarteten US-Börsengang eine Gesamtbewertung von bis zu rund einer Billion US-Dollar an. Zunächst sollen Aktien für einen Preis von 70 bis 78 Dollar angeboten werden, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC mitteilte. Anthropic selbst will bis zu 801,4 Millionen Aktien verkaufen, Alteigentümer 23,6 Millionen Papiere. Unternehmenschef Dario Amodei hat damit einen Bruttoerlös von bis zu 64,4 Milliarden Dollar (57,6 Mrd Euro) im Visier - etwas weniger als das Raumfahrt- und Technologieunternehmen SpaceX bei seinem Rekorddebüt im Juni. Der Konzern von Elon Musk hatte mit seinem Basisangebot 75 Milliarden, inklusive Mehrzuteilung 86,2 Milliarden Dollar erlöst. Anthropic würde am oberen Ende der Preisspanne gemessen an den insgesamt ausstehenden Aktien mit rund einer Billion Dollar bewertet./men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 125,8 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +83,14 %/+306,97 % bedeutet.






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    Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung nach Rücksetzern und die Frage, ob Wachstum die hohe Bewertung rechtfertigt. Diskutiert werden ein KGV über 450, hohe Investitionen, Schulden und Cashflow-Risiken. Als mögliche Kurstreiber gelten starke Quartalszahlen und der nächste Starship-Test. Auslaufende Haltefristen werden als Risiko für Verkaufsdruck gesehen. Genannt werden Kursziele von 250 bis 300 US-Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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