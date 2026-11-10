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    XRP soll gegen Quantencomputer immun werden

    Quanten-Gefahr gebannt?

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    Quantencomputer könnten künftig die Sicherheit von Kryptowährungen aushebeln. Ripple will XRP deshalb mit neuer Technologie schützen.

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    Quanten-Gefahr gebannt? - XRP soll gegen Quantencomputer immun werden
    Foto: Skorzewiak - Visually

    Die Kryptowährung XRP soll langfristig gegen Angriffe durch leistungsfähige Quantencomputer geschützt werden. Die XRP Ledger Foundation hat ihre Protokoll-Roadmap für 2027 aktualisiert und einen Vorschlag vorgestellt, der die bisherige Verschlüsselungstechnik des Netzwerks durch quantenresistente digitale Signaturen ergänzen soll.

    Damit könnte das XRP Ledger (XRPL) zu den ersten großen Blockchain-Netzwerken gehören, die einen solchen Schutz direkt auf Protokollebene ermöglichen. Ripple strebt eine vollständige Umstellung bis spätestens 2028 an.

    Die Ankündigung erfolgt in einer schwierigen Marktphase. XRP notiert am Dienstag bei 1,07 US-Dollar und liegt damit auf Sicht der vergangenen sieben Tage über 14 Prozent im Minus.

    Google warnt vor einer unterschätzten Gefahr

    Hinter den Plänen stehen neue Forschungsergebnisse von Google Quantum AI. Wissenschaftler haben gezeigt, dass künftige Quantencomputer die kryptografischen Verfahren vieler Blockchains mit deutlich weniger Rechenressourcen überwinden könnten als bislang angenommen.

    Besonders problematisch ist dabei die Funktionsweise digitaler Signaturen. Sobald ein XRP-Konto eine Transaktion durchführt, wird sein öffentlicher Schlüssel auf der Blockchain sichtbar. Ein ausreichend leistungsfähiger Quantencomputer könnte daraus eines Tages den privaten Schlüssel berechnen und so unberechtigte Transaktionen ermöglichen.

    Angreifer könnten diese Daten bereits heute sammeln, um sie später mit leistungsfähigeren Computern auszuwerten.

    Eine unmittelbare Bedrohung besteht nach aktuellem Forschungsstand jedoch nicht. Dennoch wächst die Bedeutung einer frühzeitigen Umstellung, insbesondere für Börsen, institutionelle Verwahrer und Anleger mit langfristigen XRP-Beständen.

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    Neue Technologie soll XRP-Konten absichern

    Im Mittelpunkt der geplanten Modernisierung steht das Signaturverfahren ML-DSA-44, das die US-Standardisierungsbehörde NIST bereits 2024 verabschiedet hat.

    Künftig sollen Kontoinhaber einen quantenresistenten Schlüssel hinterlegen und ihre bisherigen, potenziell angreifbaren Schlüssel deaktivieren können. Ein entscheidender Vorteil des XRP Ledgers ist dabei die bereits vorhandene Möglichkeit, Schlüssel auszutauschen, ohne die ursprüngliche Kontoadresse aufgeben zu müssen.

    Allerdings hat die Technologie ihren Preis. Während eine gewöhnliche XRP-Zahlung 1.704 Byte Speicher benötigt, würde eine quantenresistent signierte Transaktion 5.331 Byte beanspruchen. Für Nutzer sollen die grundlegenden Transaktionsgebühren zunächst unverändert bleiben.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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