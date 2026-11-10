XRP soll gegen Quantencomputer immun werden

Damit könnte das XRP Ledger (XRPL) zu den ersten großen Blockchain-Netzwerken gehören, die einen solchen Schutz direkt auf Protokollebene ermöglichen. Ripple strebt eine vollständige Umstellung bis spätestens 2028 an.

Die Kryptowährung XRP soll langfristig gegen Angriffe durch leistungsfähige Quantencomputer geschützt werden. Die XRP Ledger Foundation hat ihre Protokoll-Roadmap für 2027 aktualisiert und einen Vorschlag vorgestellt, der die bisherige Verschlüsselungstechnik des Netzwerks durch quantenresistente digitale Signaturen ergänzen soll.

Die Ankündigung erfolgt in einer schwierigen Marktphase. XRP notiert am Dienstag bei 1,07 US-Dollar und liegt damit auf Sicht der vergangenen sieben Tage über 14 Prozent im Minus.

Google warnt vor einer unterschätzten Gefahr

Hinter den Plänen stehen neue Forschungsergebnisse von Google Quantum AI. Wissenschaftler haben gezeigt, dass künftige Quantencomputer die kryptografischen Verfahren vieler Blockchains mit deutlich weniger Rechenressourcen überwinden könnten als bislang angenommen.

Besonders problematisch ist dabei die Funktionsweise digitaler Signaturen. Sobald ein XRP-Konto eine Transaktion durchführt, wird sein öffentlicher Schlüssel auf der Blockchain sichtbar. Ein ausreichend leistungsfähiger Quantencomputer könnte daraus eines Tages den privaten Schlüssel berechnen und so unberechtigte Transaktionen ermöglichen.

Angreifer könnten diese Daten bereits heute sammeln, um sie später mit leistungsfähigeren Computern auszuwerten.

Eine unmittelbare Bedrohung besteht nach aktuellem Forschungsstand jedoch nicht. Dennoch wächst die Bedeutung einer frühzeitigen Umstellung, insbesondere für Börsen, institutionelle Verwahrer und Anleger mit langfristigen XRP-Beständen.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen

Neue Technologie soll XRP-Konten absichern

Im Mittelpunkt der geplanten Modernisierung steht das Signaturverfahren ML-DSA-44, das die US-Standardisierungsbehörde NIST bereits 2024 verabschiedet hat.

Künftig sollen Kontoinhaber einen quantenresistenten Schlüssel hinterlegen und ihre bisherigen, potenziell angreifbaren Schlüssel deaktivieren können. Ein entscheidender Vorteil des XRP Ledgers ist dabei die bereits vorhandene Möglichkeit, Schlüssel auszutauschen, ohne die ursprüngliche Kontoadresse aufgeben zu müssen.

Allerdings hat die Technologie ihren Preis. Während eine gewöhnliche XRP-Zahlung 1.704 Byte Speicher benötigt, würde eine quantenresistent signierte Transaktion 5.331 Byte beanspruchen. Für Nutzer sollen die grundlegenden Transaktionsgebühren zunächst unverändert bleiben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"