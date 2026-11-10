61 Prozent mehr Gewinn! Air France-KLM überrascht selbst die Analysten

Nach überraschend starken Quartalszahlen heben Analysten ihre Gewinnerwartungen für Air France-KLM massiv an. Das Kursziel steigt um knapp 34 Prozent. Doch steigende Kerosinpreise und hohe Schulden könnten die Erholung gefährden. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft Air France-KLM hat mit ihren jüngsten Geschäftszahlen für Aufsehen gesorgt. Nach einem deutlich besser als erwarteten dritten Quartal erhöhen Analysten ihre Prognosen für die kommenden Jahre erheblich.

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In der vorliegenden Studie steigt das Kursziel von 9,31 auf 12,40 Euro. Das entspricht einer Anhebung um 33,6 Prozent. Noch deutlicher fallen die Änderungen bei den Gewinnerwartungen aus. Für 2026 rechnen die Analysten nun mit einem Gewinn je Aktie von 4,25 Euro statt bisher 2,64 Euro. Das entspricht einer Anhebung um 61 Prozent. Für 2027 steigt die Gewinnschätzung um 20 Prozent von 3,62 auf 4,34 Euro je Aktie.

Rekordverdächtiges Quartal sorgt für Optimismus

Auslöser sind die überraschend starken Geschäftszahlen. Im dritten Quartal steigerte Air France-KLM den Umsatz um 7,6 Prozent auf 9,92 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn erhöhte sich um 126 Millionen auf 1,35 Milliarden Euro. Damit übertraf der Konzern die Markterwartungen von rund 1,1 Milliarden Euro deutlich. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 938 Millionen Euro, 170 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die operative Marge erreichte 13,6 Prozent.

Besonders lukrativ entwickelte sich das Geschäft mit Premiumkabinen und Langstreckenflügen. Die Nachfrage auf Verbindungen über den Atlantik und nach Asien blieb robust. Gleichzeitig profitiert Air France-KLM vom eingeschränkten Flugangebot einiger Wettbewerber. Insgesamt beförderte der Konzern im dritten Quartal 29,7 Millionen Passagiere, ein Plus von 1,8 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung lag bei 88,4 Prozent.

Analysten rechnen mit weiter steigenden Ticketpreisen

Die Experten erwarten, dass sich die starke Preisentwicklung auch 2027 fortsetzen könnte. Im Oktober lagen die Erlöse pro Passagier laut der vorliegenden Analyse währungsbereinigt bereits zwölf Prozent über dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig verringerte sich die Auslastung lediglich um einen Prozentpunkt. Die Airline kann damit offenbar höhere Ticketpreise durchsetzen, ohne übermäßig viele Passagiere zu verlieren.

Für das laufende Geschäftsjahr haben die Analysten ihre Prognose für den bereinigten operativen Gewinn auf 2,05 Milliarden Euro angehoben. Für 2027 rechnen sie mit 2,14 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten 2026 hatte Air France-KLM bereits 1,82 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Schätzungen unterstellen damit ein vergleichsweise schwaches Schlussquartal mit einem operativen Gewinn von rund 220 Millionen Euro.

Hohe Treibstoffkosten bleiben das größte Risiko

Trotz des Optimismus warnen die Analysten vor zunehmendem Kostendruck. Bereits im dritten Quartal verteuerten sich die Treibstoffkosten gegenüber dem Vorjahr nach Absicherung um 436 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erhöhte Air France-KLM seine Treibstoffkostenprognose von 8,9 auf 9,2 Milliarden US-Dollar. Im vierten Quartal sind laut Analystenstudie noch 62 Prozent des Treibstoffbedarfs abgesichert. Dennoch dürften die abgesicherten Kerosinpreise gegenüber dem Vorquartal um mehr als 20 Prozent steigen.

Auch 2027 könnte sich die Situation verschärfen, weil ein geringerer Teil des Treibstoffbedarfs abgesichert ist. Die Experten bezweifeln, dass höhere Ticketpreise und zusätzliche Zuschläge die Belastungen dauerhaft vollständig kompensieren können. Hinzu kommt die hohe Verschuldung. Ende September beliefen sich die Nettoschulden auf 8,76 Milliarden Euro. Das waren 365 Millionen Euro mehr als Ende 2025.

Acht Prozent Marge bleiben eine Herausforderung

Die Analysten rechnen deshalb damit, dass Air France-KLM sein langfristiges Margenziel von mehr als acht Prozent im Jahr 2028 verfehlen könnte. Besonders die Billigflugtochter Transavia belastet weiterhin das Ergebnis. Trotz eines operativen Gewinns im dritten Quartal stand nach neun Monaten ein Verlust von 42 Millionen Euro zu Buche.

Auch die hohe Schuldenlast macht die Aktie empfindlich gegenüber Änderungen der Gewinnerwartungen. Entsprechend deutlich erhöhte sich in der Analystenstudie der aus einem Discounted-Cashflow-Modell abgeleitete Unternehmenswert je Aktie von 8,44 auf 12,50 Euro. Das neue Kursziel von 12,40 Euro liegt allerdings unter dem jüngsten Börsenkurs von rund 13,93 Euro am 9. November. Die kräftige Anhebung bedeutet somit nicht automatisch weiteres Kurspotenzial.

Fazit: Höhenflug oder droht die nächste Bruchlandung?

Die Gewinnprognosen steigen kräftig, die Nachfrage nach Premiumtickets bleibt hoch und Analysten zeigen sich deutlich optimistischer. Doch hohe Treibstoffkosten und die Milliardenverschuldung bergen Risiken. Dabei besteht das Risiko eines Totalverlusts.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion (Experte für Luftfahrtaktien, Mobilität und die Reisebranche)

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 14,17EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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