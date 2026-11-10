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    Chiphersteller Elmos mit Gewinnsprung: Aber die Aktie fällt wie ein Stein!

    Minus 7 Prozent!

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    Elmos legt im dritten Quartal kräftig zu, doch die Aktie bricht ein: Anleger hatten mehr erwartet als bestätigte Jahresziele.

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    Minus 7 Prozent! - Chiphersteller Elmos mit Gewinnsprung: Aber die Aktie fällt wie ein Stein!
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Elmos Semiconductor hat im dritten Quartal kräftig zugelegt, doch die Anleger zeigen sich unbeeindruckt. Die Aktie des Leverkusener Halbleiterherstellers ist am Dienstag der schwächste Wert im MDax und verliert zuletzt mehr als 7 Prozent. Erst kürzlich hatten sich die Papiere etwas vom Tief seit Ende Januar erholt. Innerhalb eines Monats haben die Papiere mittlerweile 21 Prozent verloren.

    Dabei fielen die Zahlen robust aus. Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 166,7 Millionen Euro, das bereinigte Ebit legte um 29 Prozent auf 41,0 Millionen Euro zu, die Marge verbesserte sich von 22,5 auf 24,6 Prozent. Der Konzernüberschuss wuchs um 56 Prozent auf 36,8 Millionen Euro, je Aktie waren es 2,14 Euro nach 1,37 Euro im Vorjahr. Vorstandschef Arne Schneider zeigte sich für das Schlussquartal zuversichtlich.

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    Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen: ein Umsatzplus von 12 Prozent plus minus 2 Prozentpunkten, eine operative Ebit-Marge von 23 bis 26 Prozent, Investitionen bei rund 5 Prozent des Umsatzes und ein bereinigter Free Cashflow von 19 Prozent plus minus 2 Prozentpunkten vom Umsatz.

    Genau hier setzt die Zurückhaltung an. Veyzel Taze von Metzler sprach von einem soliden Quartal und fühlt sich mit seinen Prognosen weiter wohl. Da Elmos zuletzt wiederholt die Erwartungen übertroffen hatte, habe er aber zumindest mit einer Anhebung der unteren Enden der Zielspannen gerechnet. Taze und Abed Jarad von MWB Research hoben zugleich die attraktive Bewertung der Aktie hervor.

    Aufmerksamkeit erhielt Elmos zudem für den Quantenzufallszahlengenerator, der bei der Gala “Innovator des Jahres” in Bonn ausgezeichnet wurde. Er nutzt quantenphysikalische Effekte für kryptografische Zufallszahlen, läuft auf einem Chip oder als IP in CMOS-Plattformen und soll in Auto, Kommunikation und Internet der Dinge zum Einsatz kommen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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    Minus 7 Prozent! Chiphersteller Elmos mit Gewinnsprung: Aber die Aktie fällt wie ein Stein! Elmos Semiconductor hat das dritte Quartal mit kräftigem Umsatz- und Gewinnplus abgeschlossen und zugleich einen Innovationspreis für seine Chip-Technologie eingeheimst.
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