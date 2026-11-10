Chiphersteller Elmos mit Gewinnsprung: Aber die Aktie fällt wie ein Stein!

Elmos legt im dritten Quartal kräftig zu, doch die Aktie bricht ein: Anleger hatten mehr erwartet als bestätigte Jahresziele.

Elmos Semiconductor hat im dritten Quartal kräftig zugelegt, doch die Anleger zeigen sich unbeeindruckt. Die Aktie des Leverkusener Halbleiterherstellers ist am Dienstag der schwächste Wert im MDax und verliert zuletzt mehr als 7 Prozent. Erst kürzlich hatten sich die Papiere etwas vom Tief seit Ende Januar erholt. Innerhalb eines Monats haben die Papiere mittlerweile 21 Prozent verloren. Dabei fielen die Zahlen robust aus. Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 166,7 Millionen Euro, das bereinigte Ebit legte um 29 Prozent auf 41,0 Millionen Euro zu, die Marge verbesserte sich von 22,5 auf 24,6 Prozent. Der Konzernüberschuss wuchs um 56 Prozent auf 36,8 Millionen Euro, je Aktie waren es 2,14 Euro nach 1,37 Euro im Vorjahr. Vorstandschef Arne Schneider zeigte sich für das Schlussquartal zuversichtlich.

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