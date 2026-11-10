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    K+S im Minus - Widerstand an 21-Tage-Linie

    WDH/AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • K+S-Aktien verlieren nach Fehlausbruch 2,9 Prozent
    • 21-Tage-Linie bei 13,23 Euro bleibt ein Widerstand
    • Präzisierte Jahresziele stützen den Kurs nicht
    WDH/AKTIE IM FOKUS - K+S im Minus - Widerstand an 21-Tage-Linie
    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    (Im 1. Satz wurde der Wochentag berichtigt: Dienstag)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von K+S haben am Dienstag nach einem Fehlausbruch kurz nach dem Xetra-Start letztlich klar tiefer notiert. Am Nachmittag verloren sie 2,9 Prozent auf knapp über 13 Euro. Die bei 13,23 Euro laufende 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend erweist sich als Widerstand.

    Die Aktien hatten sich von Anfang September bis Ende Oktober schwach entwickelt und den tiefsten Stand seit Jahresanfang erreicht. Die moderate Aufwärtsbewegung der letzten zweieinhalb Wochen können sie vorerst nicht mehr fortsetzen.

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    Somit helfen die am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen und die vom Kalidünger- und Salzproduzenten präzisierten Ziele letztlich dem Kurs nicht. K+S erwartet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in diesem Jahr nun bei 700 bis 750 Millionen Euro, nachdem bisher 680 bis 760 Millionen im Plan standen. Die Analystenschätzung liegt in der Mitte der neuen Spanne./ajx/jha/

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    K+S

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    -14,62 %
    -30,29 %
    +677,44 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,77 % und einem Kurs von 13,01 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der K+S Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -22,84 %/+38,89 % bedeutet.





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