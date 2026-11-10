Nord-Stream-Prozess - Minentaucher erklärt möglichen Ablauf
- Taucher können Ladungen bis 80 Meter Tiefe platzieren
- Explosionen beschädigten Nord-Stream-Pipelines schwer
- Für große Tiefen empfiehlt der Experte Helium-Mix
HAMBURG (dpa-AFX) - Versierte Taucher können nach Einschätzung eines Sachverständigen der Bundeswehr ohne große Probleme Sprengladungen in bis zu 80 Metern Wassertiefe bringen und dort platzieren. Aus seiner Sicht sinnvoll wären zwei Taucher mit gleicher Ausrüstung und ein separater Transport des Sprengstoffs etwa an einer Grundleine, sagte der als Experte geladene Minentaucher im Hamburger Prozess um die Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee. Allerdings sollten Tauchgänge in solchen Tiefen vorher geübt werden - allein schon wegen der Kälte, der Dunkelheit und den auch mit Lampen herrschenden eher schlechten Sichtverhältnissen.
Sprengsätze beschädigen Nord Stream 1 und 2 schwer
Am 26. September 2022 waren südlich der dänischen Insel Bornholm am Grund der Ostsee mehrere Sprengsätze detoniert. Die beiden Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 wurden massiv beschädigt. Insgesamt gab es vier Lecks an drei der insgesamt vier Leitungen, die von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern führen.
Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten Serhij Kusnjezow - einem früheren Offizier einer Spezialeinheit des ukrainischen Militärs - vor, der Drahtzieher hinter der Sprengung gewesen zu sein. Der 50-Jährige soll die Explosionen gemeinsam mit sechs weiteren Tätern verursacht haben.
Wegen des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung durch einen Angriff gegen zivile Objekte lautet die Anklage auf Kriegsverbrechen. Außerdem wird Kusnjezow beschuldigt, eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt, Bauwerke zerstört und öffentliche Betriebe gestört zu haben.
Für große Tiefen Mischung aus Helium, Stickstoff und Sauerstoff
Nach Angaben des Minentauchers sind in Wassertiefen bis 80 Meter keine Tauchgänge mit Pressluft zu empfehlen. "Es könnte jemand sterben", sagte der 43 Jahre alte Fregattenkapitän am sechsten Prozesstag vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht. Sinnvoll sei stattdessen ein sogenanntes TriMix aus Helium, Stickstoff und Sauerstoff, das über ein Kreislauftauchgerät oder Rebreather eingeatmet wird. Das Abtauchen auf etwa 74 Meter dauere vier bis fünf Minuten, dann habe der Taucher am Grund noch etwa 15 Minuten Zeit, eher er wieder auftauchen muss. Inklusive der Dekompressionszeit würde der Tauchgang dann 128 Minuten dauern, meinte der Experte.
Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte der Sprengstoff in Taucherflaschen nach unten gebracht worden sein. Ein Vorgehen, das der Minentaucher wegen des Gewichts aber nicht empfahl. Er würde die 14 bis 27 Kilogramm schweren Sprengladungen einfach als Paket herunterlassen und mit einem Erddorn an den Pipelines befestigen, sagte er. Um nicht entdeckt zu werden, würde er die Tauchgänge zudem nachts absolvieren.
Mindestens sechs Sprengladungen an Pipelines angebracht
Vom 10. bis zum 22. September 2022 wurden den Ermittlungen zufolge an den Pipelines mindestens sechs Sprengladungen angebracht. Das sei "locker zu bewerkstelligen", sagte der Experte. "Ich könnte das." Er würde das gesamte, schon gebraucht wohl 60.000 bis 90.000 Euro kostende Material inklusive aller Ersatzflaschen auf einmal mitnehmen. Die mutmaßlich genutzte Segeljacht "Andromeda" sei mit ihren gut 15 Metern Länge dafür auch geeignet. Dadurch müssten keine Häfen angelaufen werden, etwa um leere Flaschen wieder auffüllen zu lassen./klm/DP/jha
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Ja, ohne dass ich irgendetwas unternommen oder zugestimmt habe.....
... man hat nur die Option es wertlos ausbuchen zu lassen 🤔🧐 ... nö, da bin ich wie Kostolany und seinen Zarenanleihen, ... die irgendwann komischerweise inklusive Zins und Zinseszins bedient wurden obwohl der gute Mann natürlich über 90 werden musste 🤕🤒... naja, das schaffen wir doch hier alle auch oder? 😂 .... jedenfalls habe ich die aktuellen Kurse der Moskauer Börse von Norilsk Nickel (Nornickel ) und Mobile Telesystems (MBT) frisch auf dem Tisch !! kurze Umrechnung vom Faktor der ADRs oder GDRs und RUB vs. USD oder halt Euro ... da wird man echt sauer wenn man bedenkt wie viele Dividenden einem genommen wurden ... und zwar seit dem 1. März 2022 aus "Anlegerschutzgründen" ... also wenn Trump es schafft , dass die Amis ihre Kohle bekommen, dann bin ich mir hierzulande nicht mal sicher ob ich meine Anteile irgendwie loswerden kann 🤒 ... DANKE Uschi, für das 155.te Sanktionspaket (ob sie da selber noch dran glaubt? ... oder hört sie sich gerne in Englisch , was noch nicht mal astrein fließend ist und Französisch!?!) ... es ist wirklich hanebüchen was die EU hier mit ihren eigenen Bürgern abzieht , das ist doch ein Fehlschuss... welchen Sinn macht es denn eigene Bürger zu bestrafen ihnen Geld zu entziehen um zu sagen , wir haben Russland Finanzmittel entzogen ... NEIN, ihr habt sie reicher gemacht ... indem uns Putin irgendwann als unfreundlich bezeichnet hat und natürlich auch weiterhin tut 🤯 und uns tatsächlich "enteignen" will, weil er weiß, dass es die EU ja schon selbst gemacht hat ... da hilft dann wirklich nur noch so ein Volltrottel wie Trump ... aber so dumm wie die Medien ihn darstellen ist der ja gar nicht (zumindest nicht mit der Hereschar am Gefolgsleuten , inklusive Schwiegersohn, ... der ist Geschäftsmann und wir waren / sind Investoren! tja das mit den Bankgebühren ist natürlich wirklich total ärgerlich ... man zahlt, weiß gar nicht was rauskommt hat Papierkram ohne Ende und im Zweifelsfall verfällt alles wertlos .... und das sogar noch sinnlos🙈 ... ich hätte mich doch auch mit Verlust dessen schon entledigt ... aber mein ex-AG hat diese Papiere in seinem Betriebs-Altersvermögen ... danke schön! 🤕 .... das kann man wirklich nur mit viel Sport, Arbeit oder Alkohol inkl. Drogen ertragen ... okay Alkohol und Drogen sind nicht so toll ... aber sich tot ärgern bringt es auch nicht! Also MBT und Norilsk hätten mir und meiner BAV mittlerweile 23 TEUR brutto Dividende geschuldet ... und ohne Uschi etc. wären die auch gezahlt worden inklusive Steuern für den deutschen Fiskus!!! Mal vom aktuellen Gegenwert ganz zu schweigen, was die mir eigentlich noch schuldig sind, denn im Depot sehe ich ja noch immer die Anschaffungskosten und den derzeitigen Wert ( laut KI und leider nicht nur laut KI sondern de facto nicht handelbar) sehe ich übers Internet ... da wird die Galle ganz ganz grün🤒 ... also, abhaken, und hoffen dass das Gas noch bis in den März reicht 🥶 ... wir hatten hier in den letzten Tagen schon dreimal den Fehlercode "004 " ... der bedeutet es liegt ein Gasfluss Unterbruch vor 🧐 ... aber laut Netzagentur sind wir alle im grünen Bereich 😂😂😂 ... naja, zur Not habe ich noch den Gemeindewald vor der Tür, ... und bei Notlage, ist Holzdiebstahl kein Vergehen, sondern Notwehr (das ist natürlich keine richtig korrekte Aussage, sondern nur meine persönliche Meinung und die Meinung meiner Nachbarn!) Also, alles Gute und bleibt gesund und verlieren Sie nicht die Hoffnung wie Zamperoni immer sagt (O- text ist natürlich: " Bleiben Sie zuversichtlich" ) ... um das mal alles ganz präzise und sauber darzustellen. Hier sind keine Kriegstreiber , geschweige denn Befürworter unterwegs , hier sind keine Meuchelmörder unterwegs, hier sind keine Nazis unterwegs, hier sind nur Aktionäre unterwegs, die von den eigenen Institutionen im Moment de facto enteignet wurden und denen nur noch die Dose der Pandora bleibt und zwar das, was ganz unten ist, die Hoffnung 🤞 ... also, nicht ärgern einfach cool bleiben 😉🍀 und gesund!!! good luck in die Runde hier 💰👍