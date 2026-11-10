ZenaTechs Drone-as-a-Service-Sparte erhält drei neue Vermessungsaufträge von den Verkehrsministerien der Mittelatlantikstaaten und erzielt mit acht Projekten in diesem Sektor einen Umsatz von über 500.000 $

Neue Aufträge in Virginia und South Carolina erweitern das Auftragsvolumen für die Drohnenvermessung von Autobahnen, Kreuzungen und Brücken im Rahmen von durch Bund und Einzelstaaten finanzierten Infrastrukturprojekten und betreffen damit Bauprojekte mit einem Gesamtwert von knapp 65 Mio. $

Vancouver, British Columbia, 10. November 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“ oder das „Unternehmen“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt bekannt, dass seine Drone-as-a-Service-Standorte in den Mittelatlantikstaaten drei neue Bauvermessungsverträge im Rahmen von Verkehrsinfrastrukturprojekten der öffentlichen Hand abschließen konnten. Mit den neuen Aufträgen erhöht sich für das Unternehmen die Anzahl der laufenden und zuletzt abgeschlossenen Projekte im Verkehrs- und Transportsektor in diesem Jahr auf acht in drei Bundesstaaten. ZenaTechs vertraglich vereinbarten Umsätze aus diesen Projekten belaufen sich auf insgesamt rund 503.000 $. Unterstützt werden damit Bauprogramme mit einem Gesamtwert von knapp 65 Mio. $, die von Bund und Einzelstaaten im Verkehrssektor finanziert werden. Alleine die drei neuen Aufträge dienen der Abwicklung von Bauprojekten mit einem Gesamtwert von rund 13,2 Mio. $.

„Jedes Autobahn-, Kreuzungs- und Brückenprojekt beginnt und endet mit einer Vermessung. Diese Arbeiten werden Jahr für Jahr von den staatlichen Verkehrsbehörden über eigene Programme des Bundes und der Einzelstaaten finanziert. Dank der jährlich festgelegten Budgets haben wir Einblick in die entsprechenden Projekte lange bevor die Arbeiten auf der Baustelle beginnen“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Unsere Teams betreuen diese Projekte vom ersten Vermessungsfestpunkt bis zur abschließenden Bestandsvermessung. Hier können Drohnenkartierung und Fortschrittsüberwachung den größten Mehrwert bieten. Wir haben die Absicht, diese Dienste zunehmend auch dem Verkehrssektor anzubieten, sobald Behörden und Bauunternehmen diese Technologien einsetzen.“