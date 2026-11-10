Börsen Update Europa - 10.11. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 26.583,43 PKT und steigt um +0,59 %.
Top-Werte: Henkel VZ +3,85 %, Deutsche Bank +2,84 %, Hannover Rueck +2,77 %
Flop-Werte: Symrise -2,06 %, Siemens Energy -1,88 %, Merck -0,60 %
Der MDAX steht bei 31.263,05 PKT und verliert bisher -0,01 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +3,10 %, SILTRONIC AG +3,08 %, Aroundtown +2,39 %
Flop-Werte: Elmos Semiconductor -7,72 %, K+S -4,47 %, Jenoptik -4,09 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:54) bei 4.061,40 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +3,10 %, SILTRONIC AG +3,08 %, Infineon Technologies +0,88 %
Flop-Werte: Elmos Semiconductor -7,72 %, Jenoptik -4,09 %, SMA Solar Technology -4,05 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (13:59:52) bei 6.361,26 PKT und steigt um +0,55 %.
Top-Werte: SAFRAN +3,02 %, Deutsche Bank +2,84 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,84 %
Flop-Werte: Siemens Energy -1,88 %, EssilorLuxottica -1,76 %, Adyen Parts Sociales -1,40 %
Der AT 20 steht bei 6.665,37 PKT und gewinnt bisher +1,17 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,25 %, Erste Group Bank +1,72 %, BAWAG Group +1,57 %
Flop-Werte: Lenzing -4,22 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,65 %
Der CH 20 bewegt sich bei 15.073,44 PKT und steigt um +0,30 %.
Top-Werte: UBS Group +1,94 %, CIE Financiere Richemont +1,69 %, Zurich Insurance Group +1,66 %
Flop-Werte: Galderma Group -1,61 %, Givaudan -1,31 %
Der SE 30 steht aktuell (13:52:25) bei 3.343,03 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: Skanska (B) +2,08 %, Sandvik +1,69 %, Nordea Bank Abp +1,55 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -1,64 %, Assa Abloy Registered (B) -1,03 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.765,00 PKT und steigt um +2,04 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +6,76 %, Viohalco +3,97 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,94 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -3,39 %, Allwyn -2,59 %, Jumbo -1,86 %
Chart
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.