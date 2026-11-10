Börsen Update Europa - 10.11. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %

Der MDAX steht bei 31.263,05 PKT und verliert bisher -0,01 %. Top-Werte: SUESS MicroTec +3,10 %, SILTRONIC AG +3,08 %, Aroundtown +2,39 % Flop-Werte: Elmos Semiconductor -7,72 %, K+S -4,47 %, Jenoptik -4,09 %

Der DAX bewegt sich bei 26.583,43 PKT und steigt um +0,59 %. Top-Werte: Henkel VZ +3,85 %, Deutsche Bank +2,84 %, Hannover Rueck +2,77 % Flop-Werte: Symrise -2,06 %, Siemens Energy -1,88 %, Merck -0,60 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:54) bei 4.061,40 PKT und fällt um -0,05 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +3,10 %, SILTRONIC AG +3,08 %, Infineon Technologies +0,88 %

Flop-Werte: Elmos Semiconductor -7,72 %, Jenoptik -4,09 %, SMA Solar Technology -4,05 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (13:59:52) bei 6.361,26 PKT und steigt um +0,55 %.

Top-Werte: SAFRAN +3,02 %, Deutsche Bank +2,84 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,84 %

Flop-Werte: Siemens Energy -1,88 %, EssilorLuxottica -1,76 %, Adyen Parts Sociales -1,40 %

Der AT 20 steht bei 6.665,37 PKT und gewinnt bisher +1,17 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,25 %, Erste Group Bank +1,72 %, BAWAG Group +1,57 %

Flop-Werte: Lenzing -4,22 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,65 %

Der CH 20 bewegt sich bei 15.073,44 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: UBS Group +1,94 %, CIE Financiere Richemont +1,69 %, Zurich Insurance Group +1,66 %

Flop-Werte: Galderma Group -1,61 %, Givaudan -1,31 %

Der SE 30 steht aktuell (13:52:25) bei 3.343,03 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Skanska (B) +2,08 %, Sandvik +1,69 %, Nordea Bank Abp +1,55 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -1,64 %, Assa Abloy Registered (B) -1,03 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.765,00 PKT und steigt um +2,04 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +6,76 %, Viohalco +3,97 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,94 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -3,39 %, Allwyn -2,59 %, Jumbo -1,86 %