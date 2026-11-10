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    Rocket Lab Corporation sackt um 6,07 % ab und verliert mehr als der Index

    Im Blickpunkt

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    Rocket Lab Corporation bricht um 6,07 % ein und weitet das Minus auf Monatssicht auf 20,42 % aus.

    Im Blickpunkt - Rocket Lab Corporation sackt um 6,07 % ab und verliert mehr als der Index
    Foto: adobe.stock.com

    Deutlich stärker als der US Tech 100 gerät Rocket Lab Corporation unter Druck: Während der Index um 0,34 % nachgibt, verliert die Aktie 6,07 %. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht; Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

    Rocket Lab Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.11.2026

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Rocket Lab Corporation Aktionäre einen Verlust von -34,52 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um +4,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,42 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rocket Lab Corporation eine negative Entwicklung von -20,29 % erlebt.

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    Während Rocket Lab Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,34 %. Damit gehört Rocket Lab Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

    Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

    Es gibt 598 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,97 Mrd.EUR € wert.

    Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,03 %
    1 Monat -20,42 %
    3 Monate -34,52 %
    1 Jahr +3,03 %
    Stand: 10.11.2026, 14:00 Uhr

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    Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Rocket Lab Corporation

    -8,37 %
    +4,19 %
    -21,27 %
    -34,46 %
    +3,63 %
    +78,52 %
    ISIN:US7731211089WKN:A419CG
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