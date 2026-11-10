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    Bayer: Ist die US-Zulassung für Asundexian der nächste Kurstreiber

    Beste DAX-Aktie des Jahres!

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    Ein günstiger Beipackzettel und ein Preis im Rahmen der Erwartungen: Die Bank of America sieht im neuen Bayer-Medikament Asundexian deutlich mehr Potenzial, als der Markt bislang einpreist.

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    Beste DAX-Aktie des Jahres! - Bayer: Ist die US-Zulassung für Asundexian der nächste Kurstreiber
    Foto: Hendrik Schmidt - dpa-Zentralbild

    Für Bayer ist die US-Zulassung von Asundexian mehr als ein Pflichterfolg. Nach Einschätzung der Bank of America lässt die Fachinformation dem neuen Gerinnungshemmer viel Spielraum.

    Ärzte können die Behandlung nach einem kürzlich erlittenen Schlaganfall beginnen, eine zeitliche Obergrenze für die Therapie gibt es nicht. Das Blutungsrisiko taucht in der Kurzfassung gar nicht auf, sondern nur als Nebenwirkung im vollständigen Text.

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    Beim Preis blieb die Überraschung aus. Rund 9.000 US-Dollar pro Jahr ruft Bayer auf, etwa 30 Prozent mehr als für Xarelto. Das dürfte den Zugang zu Kliniken erleichtern. Die Studiendaten halten die Experten für sehr stark: In Phase III sank das Risiko ischämischer Schlaganfälle um 26 Prozent, ohne dass mehr Blutungen auftraten.

    BofA kalkuliert bislang mit Spitzenumsätzen von rund 3 Milliarden Euro, der Konsens liegt bei etwa 2 Milliarden Euro. Damit käme die Pharmasparte auf ein jährliches Wachstum von rund 7 Prozent. Im besten Fall seien sogar 7 Milliarden Euro drin, das Plus würde dann auf 9 bis 10 Prozent steigen. Beim EBITDA halten die Experten Zuwächse von etwa 15 Prozent für möglich.

    Spannend wird es mit Milvexian von Bristol Myers Squibb und Johnson & Johnson. Daten zur Schlaganfallprophylaxe stehen noch in diesem Quartal an, zum Vorhofflimmern Anfang 2027. In vier von sechs Szenarien sieht BofA zusätzliches Potenzial für Bayer. Selbst wenn der Rivale auf ganzer Linie überzeugt, wäre der Rückschlag begrenzt.

    Die Bank bleibt bei ihrem Buy-Rating für die Leverkusener. Mit einem Plus von 53 Prozent seit Jahresanfang ist die Aktie der Top-Performer im DAX. Neben Asundexian sollen das Krebsmittel Nubeqa und Kerendia, das gerade bei Herzschwäche gestartet ist, für Schwung sorgen. Weil sich bei Glyphosat ein Vergleich abzeichnet und bei PCB nur noch Restrisiken bleiben, hoffen die Experten zudem mittelfristig auf einen freien Cashflow von 3 bis 5 Milliarden Euro. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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