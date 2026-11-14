Trump setzt Europa unter Druck: Jetzt droht ein Medikamenten-Engpass

Die Arzneimittelpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgt zunehmend für Spannungen zwischen den USA und Europa. Nach einer aktuellen Auswertung des Marktforschungsunternehmens GlobalData ist die Zahl der Markteinführungen neuer Medikamente in europäischen Ländern innerhalb von 17 Monaten um 27 Prozent zurückgegangen. Verglichen wurde mit dem entsprechenden Zeitraum vor der Ankündigung von Trumps Preisreform im Mai 2025.

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Bemerkenswert: Die Zahl der behördlichen Arzneimittelzulassungen blieb im selben Zeitraum stabil. Neue Medikamente werden also weiterhin genehmigt, gelangen aber offenbar seltener auf den europäischen Markt. Das berichtet das Wall Street Journal.

Warum Pharmakonzerne Europa zunehmend meiden

Hinter der Entwicklung steckt Trumps sogenannte Meistbegünstigungspolitik. Sie soll verhindern, dass Amerikaner für verschreibungspflichtige Medikamente wesentlich mehr bezahlen als Patienten in anderen Industrieländern. Bislang konnten Pharmaunternehmen in den USA häufig deutlich höhere Preise verlangen als in Europa, wo staatliche Gesundheitssysteme die Preise streng verhandeln.

Künftig sollen niedrigere europäische Preise jedoch als Referenz für die US-Preisgestaltung dienen. Für die Hersteller entsteht dadurch ein finanzieller Anreiz, Medikamente in Ländern mit besonders niedrigen Erstattungspreisen später oder überhaupt nicht einzuführen.

Um drohende US-Zölle zu vermeiden, haben inzwischen 26 Pharmaunternehmen entsprechende Vereinbarungen mit Washington getroffen. Nach Angaben des Weißen Hauses decken diese rund 89 Prozent des US-Marktes für Markenmedikamente ab.

Novartis, Amgen und Insmed reagieren bereits

Die Auswirkungen sind bei mehreren Unternehmen sichtbar.

Der US-Biotechnologiekonzern Amgen nahm im Februar ein cholesterinsenkendes Medikament vom dänischen Markt. Hintergrund war die Sorge, dass niedrige Preise in Dänemark die Einnahmen in den USA gefährden könnten.

Auch Insmed verschiebt die europäische Markteinführung seines Lungenmedikaments Brinsupri. In den USA kostet die Behandlung rund 88.000 US-Dollar jährlich.

Besonders weitreichende Überlegungen gibt es beim Schweizer Pharmariesen Novartis. Konzernchef Vas Narasimhan erwägt, bestimmte neue Medikamente in Europa zunächst ausschließlich auf dem privaten Markt anzubieten. Damit könnte das Unternehmen vermeiden, dass staatlich ausgehandelte Niedrigpreise den US-Verkaufspreis beeinflussen.

US-Medikamente bleiben trotzdem extrem teuer

Die bisherige Bilanz der amerikanischen Preisoffensive fällt gemischt aus.

Zwar wurden einzelne Medikamente erheblich günstiger. Über die staatlich unterstützte Plattform TrumpRx gewährt Amgen beispielsweise einen Rabatt von 60 Prozent auf sein Cholesterinmedikament Repatha.

Doch die Preise neu eingeführter Arzneimittel bleiben hoch. Laut dem Forschungsunternehmen 3 Axis Advisors lag der mittlere US-Listenpreis der 42 in diesem Jahr neu eingeführten Medikamente bei 357.000 US-Dollar. Im vergangenen Jahr waren es noch 289.980 US-Dollar.

Damit liegt der Medianpreis rund 23 Prozent höher. Ein direkter Beleg für generell steigende Behandlungskosten ist dies allerdings nicht, da sich die Zusammensetzung der neuen Medikamente unterscheidet und Listenpreise nicht den tatsächlich gezahlten Preisen entsprechen.

Pharma-Aktien zwischen Preisdruck und Milliardengewinnen

Für Unternehmen wie Pfizer, Novartis, Amgen und Sanofi ergeben sich daraus erhebliche strategische Herausforderungen.

Einerseits könnten niedrigere US-Arzneimittelpreise die Gewinnmargen belasten. Andererseits können Hersteller durch verzögerte europäische Markteinführungen versuchen, ihre lukrativen US-Erlöse zu schützen.

Für Europa droht damit eine problematische Entwicklung: Patienten müssen möglicherweise länger auf innovative Medikamente warten oder höhere Preise akzeptieren.

Großbritannien hat bereits reagiert. Im Rahmen einer Vereinbarung mit Washington sagte die britische Regierung Maßnahmen zu, die bei neuen Arzneimitteln durchschnittlich 25 Prozent höhere Nettopreise ermöglichen sollen.

Ob weitere europäische Länder diesem Beispiel folgen, dürfte für die langfristige Umsatz- und Gewinnentwicklung der internationalen Pharmakonzerne entscheidend werden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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