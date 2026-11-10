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    Vortex Energy mobilisiert Feldteams und beginnt mit der bodengestützten Gravitationsmessung auf dem Salzprojekt Robinsons River

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    Vortex Energy mobilisiert Feldteams und beginnt mit der bodengestützten Gravitationsmessung auf dem Salzprojekt Robinsons River
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Die Messung dient der Erfassung neuer Gravitationsdaten westlich des Zielgebiets Cloverleaf sowie innerhalb des östlichen Blocks im Vorfeld der 3D-Inversion und der 2D-Modellierung entlang seismischer Profile

     

    Vancouver, British Columbia, 10. November 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Feldteams mobilisiert wurden und mit der Erfassung von Bodengravitationsdaten auf seinem Salzprojekt Robinsons River (das „Projekt“) in Neufundland und Labrador begonnen haben. McKeown Exploration Services führt die Vermessung unter der Leitung von Lonquist Field Service (Canada), ULC („Lonquist“) durch, nachdem die erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Zugangsrechte für das Gelände, die am 22. Oktober 2026 bekannt gegeben wurden, vorliegen.

     

    Die Vermessung mit rund 500 Messpunkten zielt darauf ab, Lücken in der bestehenden Gravitationsdatenerfassung zu schließen und vorrangige Zielgebiete westlich des Zielgebiets Cloverleaf sowie innerhalb des östlichen Blocks zu identifizieren, einschließlich Traversen entlang ausgewählter historischer seismischer Linien. Die Feldmessungen werden voraussichtlich insgesamt etwa 22 Werktage in Anspruch nehmen, wobei der endgültige Umfang und der Zeitplan von den Zugangs-, Witterungs- und Bodenbedingungen abhängen. Die neuen Messungen sollen mit historischen Daten aus der Gravitations-Gradiometrie-Flugmessung sowie mit seismischen, geologischen und Bohrdaten zusammengeführt werden. Geplant sind eine dreidimensionale Gravitationsinversion und gezielte zweidimensionale Modellierungen entlang wichtiger seismischer Profile, um die Interpretation vielversprechender Salzstrukturen zu verfeinern und die zukünftige Bohrplanung zu unterstützen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Gravitationsinterpretationen nicht eindeutig sind und dass Gravitationsdaten allein keine verlässlichen Aussagen über die Zusammensetzung, Mächtigkeit oder Kontinuität von Salzformationen ermöglichen.

     

    „Da unsere Teams derzeit Daten auf Robinsons River erheben, treiben wir die nächste Phase unseres technischen Programms voran“, erklärte Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex. „Die Untersuchung soll Messdaten aus den vorrangigen Gebieten ergänzen und uns dabei helfen, das geologische Modell zu verfeinern, während wir Standorte für künftige Explorationsbohrungen evaluieren.“

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    Verfasst von IRW Press
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