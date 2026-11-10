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    Securitas Healthcare läutet eine neue Ära des RTLS ein – entwickelt für die Zukunft der Abläufe im Gesundheitswesen

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    Die erweiterte RTLS-Plattform vereint Cloud-Innovation, neue Lösungsfunktionen, eine modernisierte Benutzererfahrung, fortschrittliche Standortgenauigkeit sowie flexible Bereitstellungs-, Technologie- und Integrationsoptionen, um Organisationen im Gesundheitswesen dabei zu unterstützen, Echtzeit-Sichtbarkeit in operative Intelligenz umzuwandeln.

     

    LINCOLN, NE / ACCESS Newswire / 10. November 2026 / Securitas Healthcare, ein führender Anbieter von Lösungen für Echtzeit-Sichtbarkeit und -Schutz im Gesundheitswesen, hat heute die nächste Generation seiner MobileView Real-Time Location System-Plattform (RTLS) vorgestellt. Die erweiterte Plattform führt MobileView Cloud, neue Lösungsfunktionen, verbesserte Benutzererfahrungen sowie flexible Bereitstellungs-, Technologie- und Integrationsoptionen ein, die Organisationen im Gesundheitswesen dabei unterstützen, Echtzeit-Sichtbarkeit in operative Intelligenz umzuwandeln.

     

     

    Da Gesundheitssysteme mit Personalmangel, Kapazitätsengpässen und wachsenden Anforderungen an Effizienz und eine bessere Patientenerfahrung zu kämpfen haben, ist der zeitnahe Zugriff auf betriebliche und klinische Informationen für das Management immer komplexer werdender Versorgungsumgebungen unverzichtbar geworden. Heutige RTLS-Plattformen bieten die Sichtbarkeit und die Erkenntnisse, die erforderlich sind, um den Patientendurchsatz zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen, die Ressourcennutzung zu optimieren und die vernetzten Abläufe zu unterstützen, die für die Verwirklichung des „smarten Krankenhauses“ notwendig sind.

     

    Im Mittelpunkt dieser Plattform-Entwicklung steht MobileView Cloud, ein cloudbasiertes Angebot, das darauf ausgelegt ist, die Implementierung zu vereinfachen, die Infrastrukturanforderungen zu reduzieren und die Softwareverwaltung zu vereinfachen. MobileView Cloud ermöglicht es Gesundheitssystemen, RTLS effizienter einzuführen und zu skalieren, während gleichzeitig die Belastung der internen IT-Teams verringert wird und ein schnellerer Zugang zu neuen Funktionen und Innovationen gewährleistet wird. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und modernen Dashboards hilft es Führungskräften im Gesundheitswesen und Teams in der direkten Patientenversorgung, schnell auf die Informationen zuzugreifen, die sie benötigen, um die betriebliche Leistung zu verbessern und die tägliche Entscheidungsfindung zu unterstützen. Die cloudbasierte Architektur bietet zudem eine solide Grundlage für Fortschritte in den Bereichen Analytik, Automatisierung und KI.

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    Verfasst von IRW Press
    Securitas Healthcare läutet eine neue Ära des RTLS ein – entwickelt für die Zukunft der Abläufe im Gesundheitswesen SecuritasHealthcare_10-11-2026_DEPRcomDie erweiterte RTLS-Plattform vereint Cloud-Innovation, neue Lösungsfunktionen, eine modernisierte Benutzererfahrung, fortschrittliche Standortgenauigkeit sowie flexible Bereitstellungs-, Technologie- und …
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