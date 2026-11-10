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    GTH erzielt weiteren rechtlichen Erfolg gegen ihre Millionenschuldnerin SGT Capital LLC und Marianne Rajic

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    GTH erzielt weiteren rechtlichen Erfolg gegen ihre Millionenschuldnerin SGT Capital LLC und Marianne Rajic
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    Frankfurt am Main (IRW-Press/10.11.2026) - [ Pressemitteilung vom 11.09.2026, abgeändert am 10.11.2026 aufgrund einer ohne mündliche Verhandlung ergangenen Gerichtsentscheidung im einstweiligen Rechtsschutz, gegen die die GTH Widerspruch einlegen wird. ]

    Frankfurt am Main, 11. September 2026 – Die German Tech Holding (GTH) hat einen weiteren gerichtlichen Erfolg gegen die SGT-Gruppe erzielt. Die mit dem Anspruch eines globalen Private Equity Asset Managers auftretende SGT Capital LLC (SGTLLC) und ihre Partnerin Marianne Rajic hatten eine einstweilige Verfügung gegen eine Äußerung einer Pressemitteilung der GTH vom 02.09.2025 erwirkt, woraufhin die GTH den streitgegenständlichen Passus aus ihrer Pressemitteilung entfernte.

    Die SGTLLC und Frau Rajic hatten beanstandet, dass die jeweils einzeln zutreffenden Teiläußerungen in ihrem Gesamteindruck die verdeckte Tatsachenbehauptung oder jedenfalls die verdeckte Verdachtsäußerung verkörperten, Marianne Rajic sei die Urheberin einer anonymen Email-Schmutzkampagne, die sogar haltlose Vorwürfe des Kindesmissbrauchs gegen ein Organ der GTH beinhaltete.

    In der gestrigen mündlichen Verhandlung vor dem OLG Frankfurt am Main haben die SGTLLC und Frau Rajic nach Erörterung plötzlich ihren ursprünglichen Antrag gegen unsere Äußerung ganz zurückgenommen, sodass ihre Unterlassungsverfügung wirkungslos geworden ist. Das OLG hatte zuvor in einem anderen Verfahren geurteilt, in dem es um verschiedene Email-Äußerungen der GTH ging, dass prozessual davon auszugehen sei, dass die SGT-Partnerin Marianne Rajic Urheberin der anonymen Verleumdungskampagne in dem Sinne ist, dass sie für die Versendung der Emails ursächlich mitverantwortlich ist.

    Somit hat die GTH in vier der fünf bisherigen Antragsverfahren der SGTLLC auf einstweiligen Rechtsschutz obsiegt, davon zwei noch berufungsanhängig, und das fünfte Verfahren in dem für sie wesentlichen Punkt gewonnen.

    Der jüngste rechtliche Erfolg der GTH dürfte den Druck auf die SGTLLC weiter erhöhen, mit der GTH eine Einigung in den bestehenden Rechtsstreitigkeiten und über die Begleichung ihrer teilweise überfälligen Millionenverbindlichkeiten zu erzielen. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass die GTH im März begonnene Vergleichsgespräche mit der SGTLLC aufgrund eines massiven Vertrauensbruchs bis auf weiteres eingestellt hat.

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