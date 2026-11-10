IsoEnergy erhöht strategische Beteiligung an Premier American Uranium Inc.

Toronto, ON, 10. November 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-lt ... – freut sich bekannt zu geben, dass es vereinbart hat, (die „Transaktion“) 13.642.775 Stammaktien (die „PUR-Aktien“) von Premier American Uranium Inc. („PUR“), die sich im Besitz von Sachem Cove Opportunity Fund LP („Sachem Cove“) befinden, als Gegenleistung für die Ausgabe von insgesamt 387.491 Stammaktien des Unternehmens (die „ISO-Aktien“) zu vereinbaren. Die ISO-Aktien wurden zu einem fiktiven Preis von 11,763 Dollar pro Aktie ausgegeben, was einer Gesamtgegenleistung von 4.558.057 Dollar entspricht. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange hinsichtlich der Ausgabe der ISO-Aktien.

Durch die Transaktion wird die Beteiligung von Sachem Cove an PUR auf IsoEnergy, einen Gründungs- und strategischen Aktionär, übertragen, wodurch das Engagement von IsoEnergy im Bereich der Uranerschließung und der In-situ-Gewinnung in den USA weiter gestärkt wird. PUR wird im Zusammenhang mit der Transaktion keine Wertpapiere ausgeben und keine Erlöse erhalten. Die erhöhte Investition folgt auf den Abschluss einer strategischen Investition in Höhe von 5 Millionen US-Dollar durch die DISA Uranium Corporation („DISA Uranium“) in Form von Zeichnungsscheinen von PUR zum Preis von jeweils 0,75 kanadischen Dollar, was einem Aufschlag von 41,5 % auf den Schlusskurs der PUR-Aktie am 14. September 2026 entspricht – dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe dieser Investition. Die Zeichnungsscheine werden in PUR-Stammaktien umgewandelt, sobald die geltenden Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto erfüllt oder aufgehoben sind. IsoEnergy ist zudem ein bedeutender Aktionär von DISA Uranium (siehe PUR-Pressemitteilungen vom 15. September 2026 und 10. November 2026).

Philip Williams, CEO und Vorstandsmitglied von IsoEnergy, erklärte: „Wir freuen uns, unsere Position als strategischer Anteilseigner von PUR auszubauen, während das Unternehmen das Uranprojekt Cebolleta in New Mexico vorantreibt und durch die laufende ISR-Exploration in Wyoming bedeutendes Entdeckungspotenzial verfolgt. Wir sind der Ansicht, dass die jüngste Schwäche des PUR-Aktienkurses den Wert des Entwicklungsportfolios und das Explorationspotenzial des Unternehmens nicht widerspiegelt, was eine attraktive Gelegenheit zum Ausbau unserer Beteiligung schafft. Diese Transaktion stärkt unser Engagement im US-Uransektor weiter, das sich über kurzfristige Produktion, Entwicklung und Exploration erstreckt – sowohl durch unser eigenes Portfolio als auch durch Investitionen in DISA Uranium und PUR. Die jüngste Investition von DISA Uranium in PUR untermauert zudem die strategische Unterstützung für PUR, während das Unternehmen eine spannende nächste Wachstumsphase anstrebt.“