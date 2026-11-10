Weiter auf Erholungskurs - Dax flirtet mit Rekordhoch
Aktien Frankfurt
- Sinkende Ölpreise treiben den Dax um 1,2 Prozent an
- Infineon profitiert von hoher KI-Chipnachfrage
- Henkel legt zu, K+S und Medios geben nach
FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank weiter sinkender Ölpreise hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an seine Vortageserholung angeknüpft. Der Dax notierte am Nachmittag 1,2 Prozent höher bei 26.573 Punkten. Damit nähert sich der Leitindex seinem Rekordhoch vom Donnerstag bei 26.692 Punkten. Der MDax gewann 0,6 Prozent auf 31.261 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,1 Prozent aufwärts.
Am Freitag war der Dax deutlich zurückgefallen, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors größer geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber helfen die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt hatte.
Ansonsten beschäftigt die letzte heiße Woche der Berichtssaison die Anleger. Dabei steht unter anderem die Bilanz von Infineon im Fokus. Der Halbleiterkonzern erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr ein deutlich anziehendes Wachstum im aktuellen Geschäftsjahr 2026/27. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Die Aktie stieg um 2,2 Prozent. Tags zuvor hatte sie bereits im Zuge einer deutlichen Erholung der KI- und Halbleiterwerte um 6,3 Prozent zugelegt.
Dagegen schlossen sich die Aktien von Jenoptik der Erholung im Techsektor nicht an und verloren nach finalen Quartalszahlen 3,3 Prozent. Das Optoelektronik-Unternehmen habe die hohen Erwartungen für das dritte Quartal nicht ganz erfüllt, hieß es am Markt. Laut den Analysten von Oddo BHF fiel der Gewinn je Aktie etwas schlechter aus als gedacht. Die hohe Aktienbewertung reflektiere bereits viele positive Nachrichten zum Halbleitergeschäft. Die Aktie ist seit Jahresanfang stark angestiegen.
Die Vorzüge von Henkel setzten mit plus 4,1 Prozent ihren zuletzt starken Lauf fort und erklommen den höchsten Stand seit rund anderthalb Jahren. Der Konsumgüterhersteller bestätigte seine Ende Oktober angepassten Jahresziele. Die Quartalszahlen seien insgesamt sehr stark und die nun veröffentlichten Details unterstrichen die beeindruckende Entwicklung, hieß es von den Analysten von Bernstein Research.
Der Kalidünger- und Salzproduzent K+S präzisierte seinen Ausblick für 2026 nach den Zahlen zum dritten Quartal. Die Analystenschätzung liegt in der Mitte der neuen Spanne. Die K+S-Papiere büßten 3,4 Prozent ein.
Die Titel von Medios gerieten nach Geschäftszahlen und einer vorsichtigeren Prognose mit minus 3,3 Prozent unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt der Kursverlust 24 Prozent. Das Spezialpharma-Unternehmen hatte für die ersten neun Monate des Jahres einen Einbruch des Nettoergebnisses um ein Drittel berichtet.
Die Aktien von Jungheinrich stiegen auf das höchste Niveau seit Ende September und notierten zuletzt 2,9 Prozent im Plus. Seit Jahresanfang steht aber noch immer ein Minus von 31 Prozent zu Buche. Der Staplerhersteller bestätigte seine Ziele für 2026. Die Analysten von Jefferies schrieben, der angepasste Rahmenplan bis 2030 lasse Luft nach oben für die Gewinnschätzungen./edh/jha/
--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,89 % und einem Kurs von 87,14 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +29,32 %/+93,98 % bedeutet.
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Kann mal einer dem Laberer den Stecker ziehen?Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Hallo zusammen,
nach den jüngsten Marktbewegungen rund um die US-Midterms und den heftigen Einbrüchen an den Börsen lohnt sich ein nüchterner Blick auf das, was im Hintergrund abläuft. Wer sich fragt, warum der Markt so abrupt reagiert hat, findet die Antwort schwarz auf weiß in einer frischen Primärquelle: dem J.P. Morgan Asset Management Report „Eye on the Market“ von Michael Cembalest vom 04. November 2026.
Wenn man Timing und Veröffentlichungsdatum betrachtet, drängt sich der Verdacht auf, dass dieser Bericht nach US-Börsenschluss am 4. November die Runden machte – und der harte Einschlag am 5. November die logische Konsequenz für jeden war, der diese Zahlen verstanden hat.
Besonders spannend ist der Blick auf die sogenannten Off-Balance-Sheet Liabilities (also Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und Leasingverträge, die nicht in den regulären Bilanzen auftauchen). Der Bericht zeigt unmissverständlich, dass bei den großen KI-Playern im Schnitt nur rund 15 % der tatsächlichen Schulden und Verpflichtungen offiziell verbucht sind. Der Rest ist reines Schattenreich – branchenweit summiert sich das auf unfassbare 4 Billionen US-Dollar.
Schauen wir uns an, wie extrem diese Diskrepanz bei den einzelnen Unternehmen aussieht (Werte in Milliarden USD, aufgeteilt in Bilanz vs. außerhalb der Bilanz):
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26653/board/20261107180804-screenshot-2026-11-07-175610.png
https://cdn.jpmorganfunds.com/content/dam/jpm-am-aem/global/…
Wenn man sich das vor Augen führt: Anthropic will an die Börse, hat aber mehr als das Hundertfache seiner bilanzierten Summe an Verpflichtungen im grauen Bereich ausgelagert - nochmal, das Hundertfache.💣 Wie um alles in der Welt sollen diese Unternehmen – selbst mit den fantastischen Gewinnen von Nvidia, Microsoft & Co. – vier Billionen an Verbindlichkeiten und zukünftigen Abnahmeverpflichtungen bedienen, wenn der Hype ins Stocken gerät?
Dazu passt perfekt, was im selben Bericht bei den Credit Default Swaps (CDS) zu sehen ist. Die Kreditausfallversicherungen für Unternehmen wie Oracle und SpaceX schießen seit Wochen in nie dagewesene Höhen. Solche Versicherungen schließt man nicht aus Jux und Tollerei ab, wenn der Markt angeblich „völlig gesund“ ist. Der Kreditmarkt preist hier längst reale Ausfallrisiken ein.
Gleichzeitig zeigt die Statistik von Morgan Stanley Prime Brokerage, dass die Brutto-Exposure von Hedgefonds (Long/Short) um 8 % von ihrem Peak eingebrochen ist – der stärkste Rückgang seit 2016. Die institutionellen Profis ziehen still und leise den Stecker und reduzieren das Risiko, während im Retail-Bereich teilweise noch munter auf die Jahresendrallye gehofft wird. 🤔🙈
Wer diese Zahlen und die Dimension der Off-Balance-Verpflichtungen gelesen hat, den wundert kein Kurssturz mehr. Das ist kein „gesundes Rauschen“ oder eine temporäre Sektor-Rotation, das ist die Abrechnung eines jahrelangen, kreditfinanzierten Aufschwungs auf Pump.
Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren: Wie wollen die Big Techs und die KI-Infrastruktur diese Billionenberge an, ich sag mal, versteckten Verpflichtungen jemals bedienen, wenn gleichzeitig die lokalen Stromnetze, Bürgerinitiativen und steigenden Zinsen den Druck auf das System maximieren? 🤔
Wie dem auch sei: Zweimal hast du inzwischen angekündigt, nichts mehr zu schreiben. Beide Male war der Vorsatz nach fünf Minuten wieder Geschichte. Vielleicht klappt’s beim dritten Anlauf...Allerdings auch das zeigt deinen Charakter, kein Mann des Wortes. Einfach herrlich