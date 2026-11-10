Edison Issues Key Report on HgT (HGT): What Investors Need to Know 17 0 Kommentare

HgT gained momentum in Q3 2026, delivering a 2.0% NAV total return as strong earnings growth and improving margins helped offset pressure from lower valuation multiples.

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