Edison Issues Key Report on HgT (HGT): What Investors Need to Know
HgT gained momentum in Q3 2026, delivering a 2.0% NAV total return as strong earnings growth and improving margins helped offset pressure from lower valuation multiples.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- HgT reported a 2.0% NAV total return in Q3 2026, following a 0.5% increase in Q2.
- NAV per share reached 539.1p, limiting the year-to-date NAV total return decline to 3.1%.
- Strong trading lifted gross portfolio value by 5% in Q3 and 15% year to date, partly offset by a 2% impact from lower comparable multiples.
- Over the last 12 months, revenue grew 15% and EBITDA 19% year on year; organic growth was 11% and 17%, respectively.
- HgT maintained a healthy EBITDA margin of 35%, up from 34% at the end of June 2026.
- The weighted average EV/EBITDA multiple fell to 22.6x from 25.2x at end-2025, while average net debt to EBITDA improved to 6.7x from 7.4x.
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