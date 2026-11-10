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    Edison Issues Key Report on HgT (HGT): What Investors Need to Know

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    HgT gained momentum in Q3 2026, delivering a 2.0% NAV total return as strong earnings growth and improving margins helped offset pressure from lower valuation multiples.

    Edison Issues Key Report on HgT (HGT): What Investors Need to Know
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • HgT reported a 2.0% NAV total return in Q3 2026, following a 0.5% increase in Q2.
    • NAV per share reached 539.1p, limiting the year-to-date NAV total return decline to 3.1%.
    • Strong trading lifted gross portfolio value by 5% in Q3 and 15% year to date, partly offset by a 2% impact from lower comparable multiples.
    • Over the last 12 months, revenue grew 15% and EBITDA 19% year on year; organic growth was 11% and 17%, respectively.
    • HgT maintained a healthy EBITDA margin of 35%, up from 34% at the end of June 2026.
    • The weighted average EV/EBITDA multiple fell to 22.6x from 25.2x at end-2025, while average net debt to EBITDA improved to 6.7x from 7.4x.



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    Edison Issues Key Report on HgT (HGT): What Investors Need to Know HgT gained momentum in Q3 2026, delivering a 2.0% NAV total return as strong earnings growth and improving margins helped offset pressure from lower valuation multiples.
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