Wir präsentieren Hyland OpenArch, den Open-Source-Content-Hub mit KI-Unterstützung für alle unstrukturierten Datenquellen.

CLEVELAND, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Künstliche Intelligenz (KI) geht von Pilotprojekten in die Produktion über, und Unternehmen richten sie endlich auf die Inhalte, die ihr Geschäft tatsächlich antreiben. Es gibt nur ein Problem: Die Inhalte sind über Dutzende von Repositories verstreut, von denen jedes seine eigene Struktur, Berechtigungen und Regeln hat. Um verlässliche Ergebnisse zu liefern, benötigt KI Zugriff auf all diese Daten.

Heute gestaltet Hyland, ein führendes Unternehmen im Bereich Content Intelligence und Automatisierung, mit der Einführung von Hyland OpenArch die Art und Weise neu, wie Unternehmen das Content-basierte agentenbasierte Unternehmen realisieren werden. Dies ist ein Open-Source-KI-Index, der kontinuierlich eine einheitliche Datenbank mit Inhaltsblöcken und Vektoren aufbaut, die aus Unternehmensinhalten, Metadaten und Berechtigungen aus allen verbundenen Repositories besteht. Das Ergebnis ist eine ganzheitliche Sicht auf das Wissen einer Organisation, unabhängig davon, wo sich die einzelnen Inhalte befinden. Dabei werden die für die KI optimierten Inhalte und ihre Berechtigungen gespeichert, während die Originalinhalte und ihre Verwaltung in den Quellsystemen verbleiben. Im Gegensatz zu Data Lakes gibt es kein zweites Datenspeichersystem.

„Aufbauend auf unserer langen Geschichte als branchenführender Anbieter von Open-Source-Content-Management-Lösungen hat Hyland sich stets für Transparenz, Zusammenarbeit und Innovation eingesetzt; und OpenArch ist der nächste Ausdruck dieses Engagements", sagte John Newton, Chief Innovation Strategist bei Hyland. „Mit OpenArch verlangen wir von den Entwicklern nicht, dass sie Inhalte migrieren, Governance-Strukturen neu aufbauen oder sich an den Stack eines bestimmten Anbieters binden, um KI zum Einsatz zu bringen." Wir bieten ihnen eine zentrale, offene Plattform und einen Index, der Inhalte unabhängig von ihrem Speicherort erreicht, und zwar innerhalb der Regeln, denen ihre Organisation bereits vertraut."