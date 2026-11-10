Knaus Tabbert: Bereinigtes EBITDA in neun Monaten verdoppelt
Weniger Umsatz, deutlich mehr Ertrag: Der Konzern steigert seine Profitabilität kräftig. Doch die Nachfrage bleibt verhalten und die Anschlussfinanzierung offen.
Foto: Knaus Tabbert AG
- Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 104,1 Prozent auf 40,5 Mio. Euro.
- Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 2,6 auf 5,8 Prozent.
- Der Konzernumsatz sank von 761,5 auf 697,0 Mio. Euro.
- Zur höheren Profitabilität trugen eine bessere Materialkostenquote sowie Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostenanpassung bei.
- Der Auftragsbestand lag zum 30. September 2026 bei 461 Mio. Euro; Nachfrage und Bestellverhalten des Handels blieben verhalten.
- Die Jahresprognose wurde bestätigt: rund 950 Mio. Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,0 bis 6,0 Prozent. Eine verbindliche Anschlussfinanzierung für die im Juni 2027 fälligen Finanzverbindlichkeiten liegt noch nicht vor.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Knaus Tabbert ist am 10.11.2026.
Der Kurs von Knaus Tabbert lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,9700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -11,15 % im
Minus.
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