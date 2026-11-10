Neue Modelle von Higer begeben sich auf eine neue Reise im britischen Bus- und Reisebusmarkt.

BIRMINGHAM, England, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Euro Bus Expo 2026 wurde am 3. November im NEC in Birmingham, Großbritannien, eröffnet. Gemeinsam mit seinem britischen Vertriebspartner Harris Bus & Coach präsentierte HIGER drei Modelle – den Azure 9, V12 und V10 – und stellte offiziell den Azure 9 vor, einen Stadtbus, der speziell für den britischen Markt entwickelt wurde.

Der Azure 9 ist das erste Modell von HIGER, das auf dem britischen Markt für Stadtbusse im Massenmarkt eingeführt wurde. Mit einer Länge von 8,9 Metern verfügt er über einen 4,5-Liter-Cummins-Euro-6-Motor in Kombination mit einem Voith-Automatikgetriebe. Luftfederung, Scheibenbremsen an beiden Achsen und ein WABCO EBS-System rüsten ihn für anspruchsvolle Stadtverkehre mit häufigem Anhalten und Anfahren aus. Zur Standardausstattung gehören eine LED-Anzeige für die nächste Haltestelle, USB-C-Ladeanschlüsse an jedem Sitzplatz und eine Ardent-Hörschleife. Seine kompakten Abmessungen tragen direkt den Herausforderungen beim Betrieb städtischer Zubringerstrecken in Großbritannien Rechnung.

Für den britischen Markt haben HIGER und sein Vertriebspartner ein äußerst wettbewerbsfähiges Supportpaket zusammengestellt: Eine Herstellergarantie von 3 Jahren/300.000 km und ein Servicenetz von rund 50 Standorten von Harris Bus & Coach, wobei sich alle Einsatzgebiete innerhalb von 150 km und 90 Fahrminuten vom nächstgelegenen Standort befinden. „Wir sehen erhebliche Chancen für den Azure 9 auf dem britischen Markt für Linienbusse", sagte Dave Porter, Geschäftsführer von Harris Bus & Coach. „Dies ist ein etabliertes HIGER-Produkt mit Euro-6 Cummins-Motor und Voith-Automatikgetriebe – eine bewährte Kombination für Betreiber – und einer speziell auf die Anforderungen des städtischen Busbetriebs zugeschnittenen Spezifikation."

Der V12 auf dem Messestand war bereits in das FlixBus UK-Netzwerk integriert und hatte mit groß angelegten Testfahrten begonnen. In diesem Jahr stach der V12 in der ikonischen grünen Lackierung von FlixBus besonders hervor. Shamil Maindiratta, Geschäftsführer von FlixBus UK, sagte: „Unsere Priorität ist es, bei jeder Fahrt ein qualitativ hochwertiges Erlebnis zu bieten." Dies beginnt mit sicheren, zuverlässigen und modernen Fahrzeugen, die über die wichtigsten Merkmale verfügen, die man von jedem FlixBus-Service erwartet: das legendäre Grün, Ladestationen und bequeme Sitze. Wir sind auf unserem Weg zur Marktführerschaft und mit unseren ambitionierten Wachstumsplänen für 2027 sind wir gespannt auf die Ergebnisse des HIGER V12 im Rahmen unseres expandierenden Netzwerks. Auch der V10 hat am Markt Anerkennung gefunden: Er wurde bereits vom britischen Betreiber BENNETTS erworben."

HIGER erfüllt die hohen Ansprüche des etablierten britischen Bus- und Reisebusmarktes mit integriertem Produkt-, Garantie- und Händlernetzwerk-Support und zeugt damit vom Vertrauen in Fahrzeuge, die in China gefertigt wurden, sowie von einem tiefen Verständnis für die europäischen Betriebsanforderungen.

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