Elektrifizierung: Was weniger fossile Kraftstoffe für Nickel bedeuten

Anzeige/Werbung – Im Namen von Canada Nickel Company Inc. und Aurania Resources Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 11.11.2026, 15:55 Uhr Berlin/Zürich ·

Klimaziele treffen auf den Strombedarf

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auf der UN-Klimakonferenz COP31 in Antalya vom 9. bis 20. November steht die Umsetzung der Klimaziele im Mittelpunkt. Das Pariser Abkommen zielt auf deutlich unter zwei Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau und auf Anstrengungen für 1,5 Grad. Selbst bei vollständiger Umsetzung der nationalen Klimabeiträge rechnet das UN-Umweltprogramm für dieses Jahrhundert mit 2,6 Grad.

Elektromobilität kann den Verbrauch fossiler Kraftstoffe senken. Laut Agora Verkehrswende nennen 123 Staaten den Ausbau der Elektromobilität in ihren Klimabeiträgen, 77 davon mit konkreten Zielen. In Deutschland erreichten batterieelektrische Pkw im Oktober nach Angaben des VDA 37 Prozent der Neuzulassungen.

Der Nickelbedarf hängt von der Batteriechemie ab. Nickel-Mangan-Kobalt-Kathoden benötigen Nickel und Kobalt, Lithium-Eisenphosphat-Kathoden kommen ohne beide Metalle aus. Im Szenario auf Basis beschlossener und konkret angekündigter Maßnahmen erwartet die Internationale Energieagentur bis 2040 dennoch steigende Nachfrage nach Nickel. Für Kupfer erwartet die IEA bis 2040 rund sieben Millionen Tonnen Mehrbedarf, auch durch den Netzausbau.

Aurania untersucht Rückstände in Balangero

Aurania Resources - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-reso ... - untersucht mit Partnern in Balangero in Norditalien Aufbereitungsrückstände einer früheren Asbestmine. Am 26. Februar meldete das Unternehmen für 28 Proben Nickelgehalte zwischen 0,156 und 0,2015 Prozent sowie Kobalt- und Kupfergehalte. Für eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie sind weitere Probenahmen vorgesehen, die eine behördliche Zulassung voraussetzen.

Beim isländischen Gold-Silber-Projekt Thormódsdalur arbeitet Aurania auf Basis einer Erwerbsoption. Am 13. Oktober meldete Aurania acht Diamantbohrungen über 780,7 Meter. Für November stellte Aurania die Laboranalysen der Bohrkerne in Aussicht.

Canada Nickel arbeitet an Crawford

Für das Nickel-Kobalt-Projekt Crawford von Canada Nickel Company - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nicke ... - in Ontario gab Kanadas Umweltministerin am 31. Juli die Entscheidung der bundesrechtlichen Umweltprüfung bekannt. Sie enthält verbindliche Auflagen. Weitere Genehmigungen sind erforderlich. Für die Lade- und Transportflotte hat das Unternehmen Komatsu und SMS Equipment ausgewählt.

Am 9. November meldete Canada Nickel für das Auramet-Darlehen von rund 27,8 Millionen US-Dollar eine Verlängerung bis zum 9. Februar 2027. Das Management strebt eine Bauentscheidung im Jahr 2027 an.

Fazit: Zwei Nickelprojekte in unterschiedlichen Phasen

Der Umstieg auf Elektromobilität eröffnet Absatzmöglichkeiten für Nickel, deren Umfang von der Batteriechemie abhängt. In Balangero ist die Zulassung weiterer Probenahmen ein nächster Schritt. Für Crawford sind Finanzierung und Genehmigungen entscheidend.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen:

https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-i ... und https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/

Weiterführende Informationen bietet unser Batteriemetallreport:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-repo ...

Und unser Edelmetallreport:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2 ...

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Homepage: https://www.resource-capital.ch/

Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ und https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Rohstoff-Reports: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

Quellen: UNFCCC, Pariser Abkommen, 12.12.2015 · UNFCCC, COP31 in Antalya · UNEP, Emissions Gap Report, 21.10.2026 · Agora Verkehrswende, EV NDC World Map, 04.11.2026 · VDA, deutscher Pkw-Markt im Oktober, 04.11.2026 · IEA, Global Critical Minerals Outlook, 16.07.2026 · Aurania, Balangero-Proben, 26.02.2026 · Aurania, Management Discussion and Analysis Q2 2026 · Aurania, Bohrabschluss Thormódsdalur, 13.10.2026 · Aurania, Projektupdate zur Goldmesse, 28.10.2026 · IAAC, Umweltprüfungsentscheidung Crawford, 31.07.2026 · Canada Nickel, Auswahl der Flottenlieferanten, 14.09.2026 · Canada Nickel, Unternehmensupdate, 09.11.2026. Titelbild: KI-generierte Symbolillustration.

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Emittenten: Canada Nickel Company Inc. (TSXV: CNC, US-OTC: CNIKF, WKN: A2P0XC, ISIN: CA13515Q1037) und Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU, OTCQB: AUIAF, Frankfurt: 20Q, WKN: A2DKJ4, ISIN: BMG069741020). Der Beitrag wird im Namen der beiden Emittenten verbreitet. Die SRC wird im Rahmen der entgeltlichen IR-Beraterverträge von beiden Emittenten vergütet. Daraus ergibt sich ein wirtschaftliches Interesse der SRC an einer positiven Darstellung.

Die Autorin und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 10.11.2026, 12:46 Uhr MEZ. Die Redaktion hat öffentliche Quellen abgeglichen. Unternehmensmeldungen geben die Angaben der Emittenten wieder. Die Redaktion hat keine eigene Prüfung von Proben, Bohrdaten oder Projektwirtschaftlichkeit vorgenommen. Die Gesamtlänge in Thormódsdalur bezeichnet die Summe der Bohrmeter. Die Beobachtungen am Bohrkern erlauben keine Aussage über Gold- oder Silbergehalte. Die Gehalte in Balangero beziehen sich auf einzelne Rückstandsproben.

Aurania nennt Jean-Paul Pallier, MSc, EurGeol, Vice President Exploration, als Qualified Person gemäß NI 43-101 für die Meldungen zu Balangero und zum Bohrabschluss in Island. Er ist als Mitarbeiter des Emittenten nicht unabhängig. Im herangezogenen Managementbericht sowie in der Goldmesse-, Flotten- und Finanzierungsmitteilung ist für die jeweils verwendeten Angaben keine Qualified Person ausgewiesen. Die technische Prüfung der Originalmeldungen erstreckt sich nicht auf diesen Beitrag.

Bei Balangero zählen insbesondere repräsentative Proben, Metallurgie, der sichere Umgang mit asbesthaltigen Rückständen und die regulatorischen Anforderungen. In Island sind Laborergebnisse, Explorationserfolg und die Bedingungen der Erwerbsoption maßgeblich. Crawford hängt von Finanzierung, Genehmigungen, Projektkosten und Umsetzung ab. Nickelpreise und Verwässerung können die wirtschaftlichen Aussichten beeinflussen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Hinweise und Haftung

Bezahlte Marketingmitteilung. Der Beitrag enthält weder eine individuelle Anlageberatung noch ein Wertpapierangebot oder eine Kaufaufforderung. Unternehmensziele und Szenarien sind zukunftsgerichtete Angaben. Die Haftung ist im gesetzlich zulässigen Umfang begrenzt. Zwingende Ansprüche bleiben unberührt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich. Die eigene gesetzliche Verantwortung der SRC bleibt unberührt.

Beabsichtigte Zielmärkte sind Deutschland, Österreich und die Schweiz. Eine tatsächliche Beschränkung der Verbreitung auf diese Länder wird nicht behauptet. KI wurde für Recherche, Textbearbeitung und Titelbild eingesetzt. Die Symbolillustration zeigt keine realen Anlagen oder Projekte der Emittenten. Die redaktionelle Verantwortung und die menschliche Schlussprüfung liegen bei der SRC. © 2026 SRC swiss resource capital AG. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.