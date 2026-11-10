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    Schluss für heute bei Ukraine-Gesprächen

    Medien

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    Für Sie zusammengefasst
    • Erster Verhandlungstag unter US-Vermittlung beendet
    • Gespräche in Abu Dhabi werden am Mittwoch fortgesetzt
    • Sicherheitsgarantien und Frieden stehen im Mittelpunkt
    Medien - Schluss für heute bei Ukraine-Gesprächen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Der erste Verhandlungstag zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung im Ringen um eine Beendigung des Ukraine-Kriegs ist russischen Staatsmedien zufolge zu Ende gegangen. Die Gespräche in Abu Dhabi sollen am Mittwoch fortgesetzt werden, meldete unter anderem die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Das Treffen dauerte demnach etwa viereinhalb Stunden samt einer Pause.

    In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate waren die Kriegsparteien erstmals seit acht Monaten unter US-Vermittlung wieder zu direkten Gesprächen zusammengekommen. Im Mittelpunkt der bis Mittwoch in Abu Dhabi angesetzten Gespräche stehen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, aber auch für Russland und die gesamte Region, wie die Beteiligten mitteilten.

    Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte am Vormittag mitgeteilt, dass die russische Delegation abhängig vom Verlauf der Gespräche entscheide, ob sie Präsident Wladimir Putin direkt von Abu Dhabi aus informieren werde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte ebenfalls vor Schluss des ersten Verhandlungstags mit, dass die Ukraine und ihre Partner bereit seien, konstruktiv "an Deeskalationsschritten, der Entwicklung wirksamer Sicherheitsgarantien und der Annäherung an einen echten Frieden zu arbeiten".

    Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/jha







    Verfasst von dpa-AFX
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