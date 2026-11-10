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    Siemens Energy gibt 3,17 % nach und verspielt frühe Gewinne

    Spotlight

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    Die Aktie von Siemens Energy verliert am Tag vor der für den 11. November angekündigten Bilanzvorlage 3,17 %.

    Spotlight - Siemens Energy gibt 3,17 % nach und verspielt frühe Gewinne
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com

    Auf ein zwischenzeitliches Tagesplus von 2,60 % folgt bei Siemens Energy der Rückfall ins Minus. Ein konkreter Auslöser für die Kurswende ist nicht erkennbar. Auf Monatssicht summiert sich der Verlust inzwischen auf 16,32 %.

    Siemens Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.11.2026

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Siemens Energy Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -21,45 % hinzunehmen.

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    Auf Wochensicht hat die Siemens Energy Aktie damit -4,47 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,32 %. Im Jahr 2026 gab es für Siemens Energy bisher ein Plus von +1,33 %.

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    Tagesvorschau 11. November: Bilanztag für Energieriesen: Siemens Energy, Eon und RWE im Fokus


    Börsen Update Europa - 10.11. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Zwei starke Tage sind noch keine Wende, aber...


    Zwei starke Handelstage in Folge, und am Dienstagmorgen notiert die Siemens Energy Aktie vorbörslich bereits über dem Hoch vom Montag. Das klingt gut, es ist auch gut. Als Trendwende lässt sich die Bewegung aber noch nicht deuten. Der Chart des …

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 96,84 Mrd. € wert.

    Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,47 %
    1 Monat -16,32 %
    3 Monate -21,45 %
    1 Jahr +15,84 %
    Stand: 10.11.2026, 14:50 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursschwankungen vor den Jahres- und Quartalszahlen am 11. November 2026. Diskutiert werden Hoffnungen auf positive Überraschungen und Kurse von 130 bis 132 Euro sowie Rückschlagsrisiken bei lediglich erwartungsgemäßen Zahlen. Zudem wird über das Ausknocken kursnaher Turbos spekuliert und berichtet, dass BNP bestimmte Call-Turbos nicht mehr zum Kauf anbietet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Zur Siemens Energy Diskussion

    Die Aktie von Siemens Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 131,42 %. Über 5 Jahre lag sie bei 37,50 %.

    Siemens Energy Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Siemens Energy

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