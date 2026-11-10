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    Nordex: Kursrückgang nach kräftigem Wochenplus

    Das bewegt die Anleger

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    Die Nordex-Aktie verliert heute 4,44 % und notiert bei 41,32 Euro.

    Das bewegt die Anleger - Nordex: Kursrückgang nach kräftigem Wochenplus
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nach einem Plus von 11,60 % auf Wochensicht gibt Nordex einen Teil der jüngsten Kursgewinne ab. Ein konkreter Auslöser für den Rückgang ist nicht erkennbar. Die heutige Stimmrechtsmitteilung lässt keinen eindeutigen Zusammenhang mit der Kursbewegung erkennen.

    Nordex Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 10.11.2026

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nordex-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,04 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um +11,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nordex um +44,62 % gewonnen.

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    Die Aktie von Nordex erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 58,39 %. Über 5 Jahre lag sie bei 26,90 %, über 10 Jahre bei 10,12 %.

    Nordex: Aktie zündet nach Zahlen den Turbo. Geht’s jetzt auf 50 Euro?


    Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Nordex SE Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 10.11.2026 / 06:20 CET/CEST Dissemination of a Voting …

    Informationen zur Nordex Aktie

    Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

    Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,82 Mrd. € wert.

    Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,60 %
    1 Monat +13,97 %
    3 Monate +8,04 %
    1 Jahr +52,73 %
    Stand: 10.11.2026, 14:50 Uhr

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    Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Nordex

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    +213,07 %
    +130,48 %
    +361,11 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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