D-Wave Quantum bricht nach Quartalszahlen um 7,74 % ein

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von D-Wave Quantum Verluste von -44,83 % hinnehmen.

Hohe Verluste begleiten bei D-Wave Quantum den Umsatzanstieg und Fortschritte im Geschäft mit Quantencomputern. Nach den neuen Quartalszahlen stehen 48 Millionen Verlust einem Umsatz von 4,5 Millionen gegenüber. Zudem senken mehrere Analysten ihre Kursziele.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um +10,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,48 %. Im Jahr 2026 gab es für D-Wave Quantum bisher ein Minus von -56,30 %.

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Im wallstreetONLINE-Forum stehen D-Waves Quartalszahlen im Fokus: 4,5 Mio. US-Dollar Umsatz werden als leicht über den Erwartungen eingeordnet, der Verlust je Aktie von 0,13 statt erwarteten 0,10 US-Dollar dagegen kritisch gesehen. Weitere Themen sind starke Kursschwankungen, die hohe Bewertung, gesenkte Kursziele sowie das Potenzial der unverbindlichen LG-CNS-Kooperation, die bislang keine garantierten Umsätze vorsieht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber D-Wave Quantum eingestellt.

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Es gibt 376 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,59 Mrd. € wert.

Nach einer kräftigen Erholung muss D-Wave Quantum nun mit neuen Quartalszahlen überzeugen. Der Umsatz ist zwar gestiegen und auch das Geschäft mit Quantencomputern macht Fortschritte, allerdings bleiben die Verluste hoch. Gleichzeitig haben mehrere Analysten ihre Kursziele gesenkt. Kann die Aktie trotzdem weiter zulegen? D-Wave-Quantum-Aktie: Neue Quartalszahlen sind da Bei D-Wave Quantum ist wieder einiges los. […] The post D-Wave Quantum-Aktie nach Zahlen: Reicht das für die Rallye? first appeared on sharedeals.de.

D-Wave hat einen spektakulären Rekord gemeldet. Doch die Aktie gibt nach den Quartalszahlen vorbörslich nach. Ein Blick auf die neuen Bestellungen und die Verluste zeigt, warum Anleger skeptisch sind.

New York, New York--(Newsfile Corp. - November 9, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of D-Wave Quantum Inc. (NASDAQ: QBTS) between February 26, 2026 and August 25, 2026, both dates …

D-Wave Quantum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,96 % 1 Monat -23,48 % 3 Monate -44,83 % 1 Jahr -62,29 %

Stand: 10.11.2026, 14:51 Uhr

Die Aktie von D-Wave Quantum erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 147,43 %.

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Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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