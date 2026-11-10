Marvell Technology: Monatsverlust weitet sich auf 45,61 % aus

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Marvell Technology Verluste von -29,41 % hinnehmen.

Innerhalb eines Monats büßt Marvell Technology 45,61 % an Wert ein. Auch im heutigen Handel dreht der Kurs deutlich nach unten: Zwischenzeitlich liegt die Aktie noch 1,16 % im Plus. Einen konkreten Auslöser für den Rückgang gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -12,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -45,61 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Marvell Technology um +83,22 % gewonnen.

Die Aktie von Marvell Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 36,11 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,84 %, über 10 Jahre bei 27,01 %.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,45 % 1 Monat -45,61 % 3 Monate -29,41 % 1 Jahr +67,21 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Stand: 10.11.2026, 14:51 Uhr

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Es gibt 878 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 115,54 Mrd. € wert.

Marvell Technology Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.