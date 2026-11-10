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    Vertiv Holdings Registered (A) dreht nach frühem Plus ins Minus

    Das bewegt die Anleger

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    Vertiv Holdings Registered (A) verliert 4,40 % und verzeichnet damit auf Monatssicht ein Minus von 20,30 %.

    Das bewegt die Anleger - Vertiv Holdings Registered (A) dreht nach frühem Plus ins Minus
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Ein zwischenzeitliches Plus von 2,52 % weicht bei Vertiv deutlichen Verlusten. Ein konkreter Auslöser für den Kurswechsel ist nicht erkennbar.

    Vertiv Holdings Registered (A) Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 10.11.2026

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -26,64 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,30 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +19,29 % gewonnen.

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    Informationen zur Vertiv Holdings Registered (A) Aktie

    Vertiv Holdings ist ein führender Anbieter von kritischen digitalen Infrastrukturen, spezialisiert auf Stromversorgung, Kühlung und IT-Management. Mit einem starken globalen Netzwerk und innovativen Lösungen konkurriert es mit Unternehmen wie Schneider Electric und Eaton. Vertivs Alleinstellungsmerkmal ist die Anpassungsfähigkeit seiner Lösungen an spezifische Kundenbedürfnisse.

    Es gibt 385 Mio. Vertiv Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,75 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Vertiv Holdings Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 64,69 %. Über 5 Jahre lag sie bei 48,26 %.

    Vertiv Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,55 %
    1 Monat -20,30 %
    3 Monate -26,64 %
    1 Jahr +9,25 %
    Stand: 10.11.2026, 14:52 Uhr

    Lohnt sich ein Investment in die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Vertiv Holdings Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Vertiv Holdings Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Vertiv Holdings Registered (A)

    -0,74 %
    -14,51 %
    -21,19 %
    -27,46 %
    +8,04 %
    +364,73 %
    +637,16 %
    +1.428,45 %
    ISIN:US92537N1081WKN:A2PZ5A
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