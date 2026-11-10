Nasdaq unter Druck erwartet - Inflation und Anthropic
Aktien New York Ausblick
- US-Inflation bremst Erholung, Zinsangst wächst
- Anthropic-Bewertung bleibt unter Markterwartungen
- Groupon schwach, Take-Two und Aaon steigen deutlich
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kräftige Erholung an den US-Börsen zum Wochenstart dürfte am Dienstag trotz weiter sinkender Ölpreise spürbar ausgebremst werden. So fielen die Verbraucherpreise im Oktober höher als erwartet aus, was Sorgen vor einem stärkeren als bislang erwarteten Leitzinsanstieg im Dezember schüren dürfte. Hinzu kommt, dass US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller nicht nur eine Zinserhöhung im Dezember befürwortet, sondern dabei auch eine kräftige Anhebung nicht ausschließt.
Zudem dürften Neuigkeiten zum Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic für Enttäuschung sorgen.
Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart liegt die Indikation des Brokers IG für den Dow Jones Industrial unverändert auf Vortagesniveau. Den technologielastigen Nasdaq 100 taxiert IG 1,3 Prozent tiefer auf 27.560 Punkte.
Unternehmensseitig steht vor allem der Börsengang des Chatbot-Claude-Betreibers Anthropic im Fokus. Angepeilt wird eine Gesamtbewertung von bis zu rund einer Billion US-Dollar. Die aber liegt deutlich unter der zuvor am Markt diskutierten möglichen Bewertung. "Die Ernüchterung in Sachen KI geht weiter", sagte ein Börsianer dazu.
AMD , Broadcom und Nvidia wollen bis zu 26 Milliarden Euro in Anthropic investieren. Vorbörslich gaben AMD und Broadcom um 0,8 Prozent nach, hatten sich am Vortag allerdings zum Teil spürbar erholt. Nvidia dagegen, seit Anfang Oktober überwiegend auf Talfahrt, legten zugleich um moderate 0,3 Prozent zu. Am Vortag hatte Nvidia im starken Marktumfeld etwas mehr als 4 Prozent eingebüßt. Konzernchef Jensen Huang könnte Ziel einer ausländischen Spionageaktivität geworden sein. So soll er eine Affäre mit einer Frau gehabt haben, die nach Vermutungen von US-Behörden für den chinesischen Geheimdienst tätig war. China dementierte dies. Nun ermittelt das FBI.
Die Aktie von Groupon sackte vorbörslich um knapp 20 Prozent ab. Der Online-Marktplatz für Rabatte senkte seine Jahresumsatzprognose. Außerdem enttäuschten auch der E-Fahrzeugbauer Lucid und das Raumfahrtunternehmen Rocket Lab mit ihren Zahlen. Bei Lucid blieb der Quartalsumsatz hinter den Erwartungen zurück. Rocket Lab meldeten einen höher als erwartet ausgefallenen Quartalsverlust je Aktie. Während die Papiere von Lucid vor dem Börsenbeginn um rund 3 Prozent nachgaben, büßten die von Rocket Lab 7 Prozent ein.
Take-Two Interactive Software dagegen gewannen zeitgleich fast 5 Prozent. Der Videospiele-Entwickler gab einen als konservativ eingestuften Ausblick bekannt, denn am Markt wird mit hoher Spannung auf "Grand Theft Auto VI" gewartet. Der Blockbuster der Tochter Rockstar soll am 19. November offiziell erscheinen.
Der Klimaanlagenhersteller Aaon meldete ein Rekordquartal und hob seine Jahresprognose an, was der Aktie vorbörslich einen Kurssprung von 16,5 Prozent bescherte. Aan bietet unter anderem Kühllösungen für Rechenzentren an./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,43 % und einem Kurs von 63,52 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 14:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +95,49 %/+160,65 % bedeutet.
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Der KI Trade bzw. Hype scheint sich tatsächlich seinem Ende zu nähern.
Update Herbst 2026
Grüße
LRS
Dividendenstatistik Oktober 2026 im Gesamtjahr 14,3% über Vorjahr – im Oktober 18,4%
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/za.png African Rainbow M.
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Ares Capital
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Bangkok Life
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Best Buy
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Capital Soutwest
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Coca Cola
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Devon
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Eastman
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gilead
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Illinois Tool Works
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Iron Mountain
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Kimberly & Clark
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Krung Thai Bank@Rastelly: da ist sie :)
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png LTC
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Main Street
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Medical Properties
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png NZX
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Port of Tauranga
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png PTT
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Republic Service
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Seeka
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Smith & Wesson
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Thanachart C.
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Vici
Die Krung Thai Bank hat dieses Jahr im Oktober bezahlt – zwei Monate früher als letztes Jahr. Deshalb das deutliche plus ggü. dem Vorjahr. Der Betrag wird mir im Dezember fehlen. Die kleineren Käufe und Dividenden werden das nicht auffangen.
@Timburg: stimmt. Aber die thail. Börse hatte auch einiges nachzuholen. Gefühlt war zwischen 2019 und 2025 stillstand. Und wenn Rastelly und Du im Januar den Markt vor Ort analysiert, bin ich mehr als neidisch – du musst auf jeden Fall Bilder teilen :)