ein Plus von 6 % für die größte Ausgabe aller Zeiten.

MILAN, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Die EICMA 2026 schloss mit über 600.000 Besuchern, ein Plus von 6 % gegenüber der vorherigen Ausgabe, während die Zahl der internationalen Handelsteilnehmer um 30 % zunahm. Die Zahlen markieren eine rekordverdächtige 83. Ausgabe der Internationalen Zweiradausstellung, die größte, die jemals auf der Fiera Milano Rho stattfand.

Die Teilnehmerzahl im internationalen Handel stieg um 30 % auf über 51.000 Fachleute aus 168 Ländern. Zehn Hallen, 764 Aussteller und 2.150 Marken aus 52 Ländern, neben 8.700 akkreditierten Medienschaffenden und Content-Erstellern.

Vom 3. bis 8. November belegte die EICMA erstmals zehn Hallen auf einer Fläche von 300.000 Quadratmetern und vereinte Weltpremieren, Geschäftsmöglichkeiten, Fahrerlebnisse und Unterhaltung.

Die Veranstaltung umfasste 764 Aussteller aus 52 Ländern, die 2.150 Marken repräsentierten, wobei internationale Marken 74 % der Aussteller ausmachten. Mehr als 51.000 Branchenexperten aus 168 Ländern nahmen an der Messe teil und bestätigten damit die Rolle der EICMA als wichtige internationale Geschäftsplattform für die Zweiradindustrie. Die Ausstellung wurde von 8.700 akkreditierten Journalisten, Medienschaffenden, technischen Spezialisten und Content-Erstellern aus 67 Ländern begleitet.

"Das Wachstum der Besucherzahlen und der Anstieg der internationalen Fachbesucher spiegeln die beiden Dimensionen der EICMA wider: „Eine Veranstaltung, die Hunderttausende von Enthusiasten begeistern kann und eine unverzichtbare internationale Geschäftsplattform für Unternehmen darstellt", sagten Pietro Meda, Präsident der EICMA, und Paolo Magri, CEO. „Wir investieren weiterhin in Inhalte, Erlebnisse und Dienstleistungen, um die Attraktivität der Messe zu steigern, neue Zielgruppen zu gewinnen und Möglichkeiten für die gesamte Branche zu schaffen."

Zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählte die Ausstellung „Speed Legends", die der Geschichte der MotoGP in Halle 22 gewidmet war. Entstanden in Partnerschaft mit MotoGP, unter der Schirmherrschaft der FIM und mit Unterstützung der ICE – Italian Trade Agency, lockte es mehr als 150.000 Besucher an. Die Ausstellung präsentierte legendäre Motorräder, die von Champions wie Agostini, Schwantz, Doohan, Rossi, Lorenzo, Márquez und Bagnaia gefahren wurden und einen Zeitraum von mehr als sieben Jahrzehnten im Spitzenrennsport umfassten.

Die MotoGP-Partnerschaft lockte auch Tausende von Besuchern in die MotoGP Gaming Arena, in der echte Motorräder als Rennsimulatoren eingesetzt wurden, während Wettbewerbe die Chance boten, exklusive Erlebnisse bei den Grand Prix von Mugello und Misano 2027 zu gewinnen, darunter Zugang zum Fahrerlager.

Außerhalb der Hallen feierte MotoLive sein 21-jähriges Bestehen mit einer 60.000 Quadratmeter großen Arena, in der Rennen, Freestyle-Motocross, Trials und Abenteuer-Herausforderungen stattfanden. Zu den Höhepunkten zählten Toni Bou und Motorradlegenden wie Troy Bayliss, Marco Melandri und Stefan Everts. Acht Stunden Live-Fernsehen präsentierten außerdem die Motorräder von 17 Herstellern und die Fahrer, die am Champions Charity Race teilnahmen.

Y.U.M. – Your Urban Mobility verzeichnete mehr als 4.000 Testfahrten, wodurch Besucher kostenlos Roller, Mopeds und Quadricycles, sowohl elektrisch als auch mit Verbrennungsmotor, ausprobieren konnten.

Die EICMA war außerdem Gastgeber der Präsentation der Route der Rallye Dakar 2027 durch ASO und Renndirektor David Castera, während die ACEM–ANCMA-Konferenz „Motonomics" den Beitrag der Branche zu Europa und Großbritannien hervorhob: 35,1 Milliarden Euro BIP, 481.600 Arbeitsplätze und 20,6 Milliarden Euro Steuereinnahmen.

Der Besuch der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie die Teilnahme von Regierungs- und institutionellen Vertretern unterstrichen die Rolle der EICMA als globales Schaufenster für die Motorradindustrie und für Produkte aus Italien.

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