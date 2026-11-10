HYPOPORT klettert binnen eines Monats um 33,75 %

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in HYPOPORT investiert war, konnte einen Gewinn von +3,81 % verbuchen.

Berenberg bestätigt nach den detaillierten Neunmonatszahlen die Einstufung „Buy“ für HYPOPORT und hält am Kursziel von 185 Euro fest. Mit dem heutigen Kurssprung erreicht das Monatsplus 33,75 %. Seit Jahresbeginn bleibt die Aktie allerdings mit 29,73 % im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um +14,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,75 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,73 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

Die Aktie von HYPOPORT erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -13,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei -31,12 %, über 10 Jahre bei 2,24 %.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport nach detaillierten Neumonatszahlen mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy" belassen. Selbsthilfe durch Kostenkontrolle habe im dritten Quartal des FinTech-Unternehmens zu einem starken …

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 628,80 Mio.EUR € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von HYPOPORT?

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,55 %. Scout24 notiert im Plus, mit +1,80 %.

HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,28 % 1 Monat +33,75 % 3 Monate +3,81 % 1 Jahr -23,50 %

HYPOPORT Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 10.11.2026, 15:00 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der HYPOPORT Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur HYPOPORT Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.