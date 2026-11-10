Crayola kündigt die globale Kreativitätswoche an, in der Talente mehr als 20 Millionen Schüler inspirieren

EASTON, Pa., 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Crayola Creativity Week , die jährliche kostenlose, weltweite Feier der kindlichen Kreativität und ihrer Rolle beim Lernen, findet vom 25. bis 31. Januar 2027 wieder statt. Das diesjährige Thema, Kreativität rund um die Welt , rückt in den Fokus, wie Kinder in verschiedenen Ländern und Kulturen sich durch Kreativität ausdrücken, ihre Fantasie entfalten und Neues entdecken.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2022 hat sich die Crayola Creativity Week zu einer der größten Kreativitätsbewegungen im Bildungsbereich weltweit entwickelt. Im vergangenen Jahr wurde das Programm in Klassenzimmern, Bibliotheken, Jugendzentren und Privathaushalten in 142 Ländern umgesetzt und erreichte mehr als 20 Millionen Schüler und 1,3 Millionen Pädagogen.

Crayola verbindet Kreativität mit Lese- und Schreibkompetenz, MINT-Fächern und sozial-emotionalen Lernerfahrungen, indem es inspirierende Schauspieler, Künstler, Musiker, Wissenschaftler, Sportler, Köche und Geschichtenerzähler zusammenbringt, die Kindern helfen zu erkennen, wie wichtig Kreativität in jedem Beruf ist und wie sie in jeder Kultur zum Ausdruck kommt. Die an den Bildungsstandards ausgerichteten, praxisorientierten Lernaktivitäten helfen Kindern, ihre Kreativität einzusetzen, um neue Wege zu entdecken, sich die Zukunft vorzustellen und die Welt zu erkunden.

Zu den diesjährigen Themen und Künstlern gehören:

Montag, 25. Januar: Bridging Sounds mit der Singer-Songwriterin und Schauspielerin Jordin Sparks. Enthält das Buch And There Was Music , geschrieben und illustriert von Marta Pantaleo.

mit der Singer-Songwriterin und Schauspielerin Jordin Sparks. Enthält das Buch , geschrieben und illustriert von Marta Pantaleo. Dienstag, 26. Januar: Weltraumerkundung mit NASA-Experten und Schauspieler William Shatner. Enthält das Buch Tiny Voyager, Mighty Mission , geschrieben von Alastair Chisholm und illustriert von Shane Tolentino.

mit NASA-Experten und Schauspieler William Shatner. Enthält das Buch , geschrieben von Alastair Chisholm und illustriert von Shane Tolentino. Mittwoch, 27. Januar: Sehen auf neue Art mit der Schauspielerin Marissa Bode. Enthält das Buch A Little Like Magic , geschrieben und illustriert von Sarah Kurpiel.

mit der Schauspielerin Marissa Bode. Enthält das Buch , geschrieben und illustriert von Sarah Kurpiel. Donnerstag, 28. Januar: Wondering Out Loud mit Korrespondentin und Mode-Trendsetterin Taylen Biggs. Enthält das Buch Wonder Walkers , geschrieben und illustriert von Micha Archer.

mit Korrespondentin und Mode-Trendsetterin Taylen Biggs. Enthält das Buch , geschrieben und illustriert von Micha Archer. Freitag, 29. Januar: Diving Deep mit Schauspieler Pierce Brosnan. Enthält das Buch Sail, geschrieben und illustriert von Dorien Brouwers.

mit Schauspieler Pierce Brosnan. Enthält das Buch geschrieben und illustriert von Dorien Brouwers. Samstag, 30. Januar: Emotionen verbinden mit Schauspieler Randall Park. Enthält das Buch The Happiness of a Dog with a Ball in Its Mouth , geschrieben von Bruce Handy und illustriert von Hyewon Yum.

mit Schauspieler Randall Park. Enthält das Buch , geschrieben von Bruce Handy und illustriert von Hyewon Yum. Sonntag, 31. Januar: Neue Gerichte probieren mit Köchin Maneet Chauhan. Enthält das Buch Every Night Is Pizza Night, geschrieben von J. Kenji López-Alt und illustriert von Gianna Ruggiero.

Die Woche gipfelt in einer gemeinsamen globalen Feier am Freitag, den 29. Januar, um 13:00 Uhr ET, wenn Crayola eine kostenlose, live gestreamte virtuelle Schulversammlung veranstaltet. Die Versammlung wird Schulen aus aller Welt zusammenbringen, um Kreativität zu feiern und die Kunstwerke der Schüler zu präsentieren. Die Veranstaltung bietet Musik, Tanz und Auftritte von Schauspielerin Jennifer Love Hewitt (9-1-1, Ghost Whisperer), Designer Carson Kressley, Schauspielerin Antonia Gentry (Ginny & Georgia), Schauspielerin Lexi Minetree (Elle), paralympischer Athlet und Kinderbuchautor Blake Leeper (Why Not Me?), Schauspielerin und Produzentin Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) und anderen.