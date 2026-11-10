🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    JOHNNIE WALKER UND SABRINA CARPENTER ERZÄHLEN IHRE GESCHICHTE VON „KEEP WALKING" IN EINEM NEUEN FILM VON DAMIEN CHAZELLE

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das neueste Kapitel der Zusammenarbeit von Johnnie Walker und Sabrina Carpenter feiert Fortschritt, Selbstvertrauen und kreativen Selbstausdruck durch einen neuen Kinofilm.

    LONDON, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker, der weltweit führende Scotch Whisky*, präsentiert heute einen neuen Film, der im Rahmen der laufenden globalen Partnerschaft mit der zweifachen GRAMMY- und Emmy-Preisträgerin und rekordbrechenden Weltstar Sabrina Carpenter entstanden ist. Unter der Regie des Oscar-prämierten Filmemachers Damien Chazelle und produziert von Superprime Films, erzählt der Film Sabrinas Geschichte von „Keep Walking" und feiert ihre Entwicklung als Künstlerin, ihren selbstbewussten, unverwechselbaren Stil und das nächste Kapitel ihrer Reise.

    Inspiriert von der lässigen Coolness und dem rebellischen Geist des französischen Nouvelle Vague-Kinos, verbindet der Film einen anspruchsvollen filmischen Stil mit Spontaneität, Freiheit und spielerischem Regelbruch. Inspiriert vom Geist des persönlichen Fortschritts, der dem legendären Johnnie Walker Keep Walking-Konzept zugrunde liegt, zeigt der Film Sabrina in der Rolle der Hauptfigur, während sich die Welt um sie herum verändert und voller Feierlichkeiten, Feste und unerwarteter Momente ist. Ihr Selbstvertrauen, ihre spielerische Respektlosigkeit und ihr Instinkt, Dinge anders anzugehen, kommen deutlich zum Ausdruck und verleihen Keep Walking eine frische, unverwechselbare Sabrina-Interpretation.

    Sabrina Carpenter sagte: „Die Zusammenarbeit mit Johnnie Walker und Damien war ein wahres kreatives Abenteuer. Wir wollten ein echtes Kinoerlebnis schaffen, das verspielt, unerwartet und voller Persönlichkeit ist. Ich bin schon lange ein Fan von Damiens Arbeit – deshalb war es aufregend, diese visuelle Welt gemeinsam mit ihm zum Leben zu erwecken. Dieser Film schien mir die perfekte Möglichkeit zu sein, die Geschichte von „Keep Walking" zu erzählen und die Energie dieses nächsten Kapitels einzufangen."

    Regie führte Damien Chazelle, der Oscar-prämierte Filmemacher von La La Land, Whiplash, First Man und Babylon. Bekannt für sein visuell ambitioniertes Storytelling, dynamische Musiksequenzen und die Auseinandersetzung mit Ehrgeiz, Kreativität und dem Streben nach Größe, bringt Chazelle seinen unverkennbaren filmischen Stil in Sabrinas Geschichte über Bewegung, Selbstausdruck und Fortschritt ein.

    Die mehrjährige Partnerschaft zwischen Johnnie Walker und Sabrina Carpenter wird damit fortgesetzt. Zuvor wurden bereits ihr charakteristischer Go Go Highball und eine limitierte Sonderedition der Johnnie Walker Black Label-Flasche, die von ihrem Stil inspiriert ist, auf den Markt gebracht. Die Produkte werden nun in Europa, Australien und Nordamerika eingeführt, weitere Märkte folgen in den kommenden Monaten. Es markiert das nächste Kapitel in der Zusammenarbeit und erweckt Sabrinas unverwechselbare Energie und den Geist von Keep Walking zum Leben.

    Die Zusammenarbeit ist Teil der umfassenderen globalen Musikplattform von Johnnie Walker, die Künstler fördert, die kreative Grenzen überschreiten und ihre eigene Perspektive in die Kultur einbringen.

    Weitere Bilder finden Sie hier  und ein Video hier
    Für weitere Informationen kontaktieren Sie: johnniewalker@smarts.agency

    * Quelle: IWSR 2025.

     

    Johnnie Walker x Sabrina Carpenter

    Johnnie Walker x Sabrina Carpenter BTS

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/johnnie-walker-und-sabrina-carpenter-erzahlen-ihre-geschichte-von-keep-walking-in-einem-neuen-film-von-damien-chazelle-302933862.html

     





    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    JOHNNIE WALKER UND SABRINA CARPENTER ERZÄHLEN IHRE GESCHICHTE VON „KEEP WALKING" IN EINEM NEUEN FILM VON DAMIEN CHAZELLE Das neueste Kapitel der Zusammenarbeit von Johnnie Walker und Sabrina Carpenter feiert Fortschritt, Selbstvertrauen und kreativen Selbstausdruck durch einen neuen Kinofilm. LONDON, 10. November 2026 /PRNewswire/ - Johnnie Walker, der weltweit …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     