TEADIT beginnt mit dem Bau einer bedeutenden Anlagenerweiterung

HOUSTON, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- TEADIT wird am 2. Dezember 2026 mit dem Bau einer Erweiterung seiner 190.000 Quadratfuß großen Produktionsstätte in Pasadena, Texas, beginnen. Die Erweiterung stellt eine bedeutende Investition in die Zukunft des Unternehmens dar, stärkt seine Fertigungskapazitäten, unterstützt das weitere Wachstum und bekräftigt sein Engagement, den Kunden branchenführende Dichtungslösungen und einen außergewöhnlichen Service zu bieten.

Der Spatenstich am 2. Dezember markiert eine bedeutende Investition in die texanische Fertigungsindustrie und unterstreicht das Engagement von TEADIT für die amerikanische Fertigung, kundenorientierten Service und kontinuierliches Wachstum.

Die Erweiterung spiegelt eine klare Priorität wider: Aufbau der Kapazitäten, um ein kontinuierliches Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig die Produktqualität, den technischen Support und den reaktionsschnellen Service zu gewährleisten, die Kunden von TEADIT erwarten. Die zusätzlichen Produktionsflächen unterstützen das Bestreben von TEADIT, ein kundenorientiertes Unternehmen zu sein, mit dem die Zusammenarbeit unkompliziert ist und das seinen Kunden den Zugang zu den Dichtungslösungen und dem Fachwissen ermöglicht, die sie für den zuverlässigen Betrieb kritischer Anlagen benötigen.

„Unser Wachstum basiert auf den Beziehungen, die wir zu unseren Kunden und den Menschen, die sie unterstützen, pflegen. Unkomplizierte Geschäftsabwicklung ist ein Wettbewerbsvorteil, und diese Expansion wird uns dabei helfen, dieses Versprechen einzulösen. Wir investieren in die Produktionskapazitäten und Ressourcen, die unsere Vertriebsorganisation benötigt, um schnell reagieren zu können, das Wachstum unserer Kunden zu unterstützen und uns jeden Tag aufs Neue ihr Geschäft zu verdienen. „Wir sind stolz darauf, diese Investition hier in der Hafenregion Houston zu tätigen", sagte Robbie Riggs, Präsident und CEO von TEADIT Nordamerika.

Zuverlässige Abdichtung ist für die Branche, in der TEADIT tätig ist, unerlässlich. Dichtungen und Packungen helfen dabei, Prozessflüssigkeiten einzuschließen, das Personal zu schützen, flüchtige Emissionen zu reduzieren und Störungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen zu verhindern. Die Stärkung der Fertigungskapazitäten für diese Komponenten unterstützt die Betriebssicherheit, von der industrielle Investitionen und die Wirtschaftstätigkeit abhängen.