US-Inflation bleibt hartnäckig: Anleihen und Aktienfutures unter Druck

Kurz vor Handelsstart notieren Futures auf den S&P 500 rund 0,6 Prozent tiefer, der Nasdaq 100 gibt rund 1 Prozent nach.

Nach den neuen US-Inflationsdaten ziehen die Renditen von Staatsanleihen an, die Aktienfutures geben nach. Die Kernrate der Verbraucherpreise stieg im Oktober um 0,3 Prozent zum Vormonat, der Gesamtindex legte um 0,4 Prozent zu. Jahresraten veröffentlichte die Statistikbehörde BLS nicht, weil die Datenerhebung im Oktober 2025 wegen des Shutdowns unterbrochen war.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es sind die letzten Preisdaten vor der Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember. Nach einer Anhebung um einen Viertelpunkt im September und einer Pause im Oktober setzen Anleger nun verstärkt auf einen größeren Schritt.

Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte vorab gesagt, bei einem Kernanstieg von 0,3 Prozent oder mehr könne ein halber Punkt nötig sein. Annualisiert liegt die Kernrate über drei Monate bei 3,7 Prozent, über sechs Monate bei 2,7 Prozent.

Der Preisdruck zeigt sich breit. Lebensmittel verteuerten sich um 0,4 Prozent, so stark wie seit April nicht, Strom um 0,9 Prozent, die Eigentümeräquivalenzmiete um 0,3 Prozent. Benzin kostete 1 Prozent mehr, obwohl der Ölpreis zuletzt wegen diplomatischer Hoffnungen im Nahost-Krieg stark nachgab.

Die Reallöhne stagnierten laut separater Auswertung weitgehend. Bei den Zwischenwahlen hatten die Demokraten beide Kongresskammern erobert, nach Wahlkämpfen um die Lebenshaltungskosten. Auch Iran-Krieg, Zölle und der Rechenzentrumsboom treiben die Teuerung in diesem Jahr.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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Julian Schick

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