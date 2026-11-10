🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz will Ukraine-Hilfe im EU-Haushalt festschreiben

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Merz will Ukraine-Hilfe im EU-Haushalt verankern
    • Merz fordert Verteidigung als klare Budgetpriorität
    • Magyar lehnt Ukraine-Hilfe im EU-Haushalt ab
    Merz will Ukraine-Hilfe im EU-Haushalt festschreiben
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine Kritik am Entwurf für den nächsten EU-Haushalt bekräftigt und erneut gefordert, in diesem auch die Finanzierung der Ukraine-Hilfe zu verankern. "Wir müssen die Ukraine-Politik vollkommen im europäischen Haushalt abbilden", sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Peter Magyar. Von diesem kam Widerspruch. Er halte dies für "keine gute Botschaft" nach außen.

    Merz betonte, er erwarte "deutliche Veränderungen", wenn EU-Ratspräsident António Costa einen neuen Vorschlag für den EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 vorlege. "Ohne diese Veränderungen wird es so schnell keinen Abschluss der Verhandlungen geben können." Im Haushalt müssten Prioritäten für Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit gesetzt werden, frühere Prioritäten müssten dahinter zurückstehen.

    Merz: Ukraine-Hilfe ist gemeinsame europäische Aufgabe

    Zweite Vorbedingung für einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen sei das Grundverständnis, wie Europa künftig die Ukraine unterstützt. "Dies ist eine gemeinsame europäische Aufgabe, keine Aufgabe einzelner Mitgliedstaaten", sagte Merz. "Deswegen gehört die Frage, wie wir die Ukraine in den nächsten Jahren notfalls finanzieren, natürlich mit in den Kontext dieser Haushaltsverhandlungen."

    Magyar nannte es dagegen "nicht unbedingt einen guten Kurs", wenn man den Sieben-Jahres-Haushalt, bei dem es um Hilfen für Europas Landwirte, Studenten und Unternehmen gehe, "auf irgendeine Weise mit einer anderen Angelegenheit verknüpft". Er wies darauf hin, dass Ungarn an anderer Stelle zur europäischen Sicherheit beitrage, etwa durch den Schutz der südlichen Außengrenze der EU. Obwohl dies Milliarden koste, habe sein Land dafür nie eine Anerkennung von der EU erhalten.

    Magyar: Ungarn hat etwas abweichende Interessen

    Ablehnend äußerte sich Magyar auch zur Forderung nach neuen Prioritäten und Kürzungen bei bisherigen Schwerpunkten. "Ungarn hat ein wenig abweichende Interessen, so dass etwa die Agrar- und Kohäsionsfonds nicht weniger bekommen sollen." Zugleich bekräftigte Magyar, dass sein Land bei den Haushaltsberatungen konstruktiv verhandele./sk/DP/jha







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Merz will Ukraine-Hilfe im EU-Haushalt festschreiben Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine Kritik am Entwurf für den nächsten EU-Haushalt bekräftigt und erneut gefordert, in diesem auch die Finanzierung der Ukraine-Hilfe zu verankern. "Wir müssen die Ukraine-Politik vollkommen im europäischen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     