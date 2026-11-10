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    Nach 17 % Kurssprung: Raumfahrtkonzern meldet nächsten Großauftrag

    Satelliten im Fokus

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    Firefly Aerospace baut sein Geschäft mit internationalen Kunden aus. Ein neuer Vertrag mit Synspective sieht bis zu zehn Raketenstarts bis 2030 vor.

    Satelliten im Fokus - Nach 17 % Kurssprung: Raumfahrtkonzern meldet nächsten Großauftrag
    Foto: Gene Blevins - picture alliance / ZUMA Press Wire

    Firefly Aerospace hat einen umfangreichen Auftrag aus Japan erhalten. Der US-Raumfahrtkonzern vereinbarte mit dem Satellitenunternehmen Synspective bis zu zehn Raketenstarts bis 2030. Zum Einsatz kommt die Trägerrakete Alpha. Der Auftrag könnte Firefly helfen, seine Position im internationalen Raumfahrtgeschäft weiter auszubauen.

    Bis zu 20 Satelliten sollen ins All

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    Mit den geplanten Missionen will Synspective seine Satellitenkonstellation StriX erweitern. Die Alpha-Rakete kann bis zu 1.000 Kilogramm in eine niedrige Erdumlaufbahn transportieren. Pro Start sollen jeweils zwei Radarsatelliten ins All gelangen. Insgesamt könnten so bis zu 20 Satelliten hinzukommen.

    Damit könnte Synspective seine Ausbaugeschwindigkeit im Vergleich zu Missionen mit nur einem Satelliten verdoppeln. Die Vereinbarung sieht Starts von zwei US-Raumfahrtstandorten vor: dem Wallops Flight Facility in Virginia und der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. Dadurch erhält Synspective Zugang zu unterschiedlichen Umlaufbahnen und mehr Flexibilität bei der Planung.

    "Diese wegweisende Vereinbarung spiegelt das wachsende Vertrauen unserer Kunden in unser Modell 'Alpha Block II' wider", sagte Jason Kim, Vorstandschef von Firefly Aerospace. Die Rakete sei mit ihrer Nutzlastkapazität von einer Tonne und flexiblen Startmöglichkeiten besonders für Kunden geeignet, die ihre Satelliten schnell in Betrieb nehmen wollen.

    Satelliten sollen Naturkatastrophen überwachen

    Synspective setzt auf Radarsatelliten, um Veränderungen auf der Erdoberfläche möglichst schnell zu erkennen. Die Technologie soll beispielsweise bei Erdbeben und Überschwemmungen helfen, Schäden zu erfassen und Entwicklungen zu überwachen. Darüber hinaus lassen sich natürliche Ressourcen, die Stadtentwicklung sowie die Nutzung von Land und Wasser beobachten.

    Synspective-Chef Motoyuki Arai betonte, dass der schnelle Ausbau der Satellitenkonstellation zuverlässige und vielfältige Startpartner erfordere. Die Zusammenarbeit mit Firefly stärke die Möglichkeiten des Unternehmens, seine Satelliten schneller ins All zu bringen und Kunden zuverlässigere Daten bereitzustellen.

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    Aktie gibt vorbörsliche Gewinne ab

    Die Firefly-Aktie hatte am Montag um 17,10 Prozent zugelegt. Auslöser war vor allem ein milliardenschwerer Auftrag des Satellitenunternehmens AST SpaceMobile. Firefly soll innerhalb von drei Jahren Raketenantriebe im Wert von mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar liefern. Zusätzlich erhielt das Unternehmen die Möglichkeit, sich an künftigen NASA-Aufträgen für Mondmissionen im Rahmen eines 10 Milliarden US-Dollar schweren Programms zu beteiligen.

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    Nach dem kräftigen Kursanstieg geriet die Aktie im vorbörslichen Handel jedoch unter Druck und verlor 3,87 Prozent (Stand 15:27 Uhr MEZ). Der Rückgang könnte auf Gewinnmitnahmen nach den kräftigen Kursanstiegen der vergangenen Handelstage zurückzuführen sein.

    Der Auftrag unterstreicht die wachsende Bedeutung kommerzieller Raumfahrtlösungen und eröffnet Firefly weiteres Wachstumspotenzial. Ob das Unternehmen die geplanten Starts tatsächlich im vereinbarten Zeitraum umsetzen kann, bleibt jedoch abzuwarten. Denn die Vereinbarung umfasst zwar bis zu zehn Missionen, garantiert aber nicht, dass alle Starts stattfinden werden.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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