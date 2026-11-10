BERNSTEIN RESEARCH stuft NIKE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 45 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman schaute am Montag voraus auf den Investorentag des Sportartikelherstellers in der kommenden Woche und zeigte mögliche Szenarien für die nächsten fünf Jahre auf. Nach der jüngsten Erholung dürfte die Veranstaltung nicht mehr zum Kurstreiber werden, könnte aber zumindest stützen und das Vertrauen stärken./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 23:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 05:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 35,29EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 15:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Aneesha Sherman

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

