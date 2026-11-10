BERNSTEIN RESEARCH stuft Adidas auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage in China bleibe mau, schrieb Aneesha Sherman am Dienstag anlässlich des deutlichen Rückgangs der Einzelhandelsumsätze im Oktober bei Pou Sheng, Partner von Adidas und Nike. Damit sei der Erholungstrend seit August gebrochen und klar, dass es noch keine strukturelle Besserung gebe./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 181,1EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Aneesha Sherman
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 245
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Aneesha Sherman
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 245
Währung: EUR
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