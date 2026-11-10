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    Jetzt wieder bei AMD & Nvidia zugreifen? Eine Kennzahl schlägt Alarm!

    Nach dem Crash

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    Nach den massiven Abverkäufen der letzten Tage: Sollte man jetzt die Chips vom Tisch nehmen oder wieder ordentlich zulangen?

    Für Sie zusammengefasst
    Nach dem Crash - Jetzt wieder bei AMD & Nvidia zugreifen? Eine Kennzahl schlägt Alarm!
    Foto: Johannes Neudecker - dpa

    Ausverkauf bei Halbleiter-Aktien: Dazu kommt noch die Affäre um Nvidia-CEO Jensen Huang und seine ungewisse Zukunft als Chef des Chipdesigners.

    Darum stürzen die Chipaktien ab: Bei den US-Zwischenwahlen am 05. November hatten die Demokraten den US-Kongress für sich gewinnen können. Eine der Sorgen: Strengere Regulierungen beim Bau von Rechenzentren.

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    Heißt das jetzt: Nach den Crash ist vor dem Crash?

    EINE Bewertungskennzahl fällt dabei besonders ins Auge, aber Vorsicht: Sie kann äußerst trügerisch sein. Gemeint ist die Price-Earnings-to-Growth-Ratio (PEG). Sie setzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum und soll zeigen, ob eine Aktie gemessen an ihren Wachstumsaussichten teuer oder günstig bewertet ist.

    Gerade bei AMD und Nvidia scheint die Kennzahl zunächst eine verlockende Botschaft zu liefern: Für die Aktie von Nvidia liegt die Ratio bei 0,23, für die Aktie von AMD bei 0,4. Kurz gesagt: Beide Papiere zeigen an, dass das Wachstum mit dem Kursgewinnverhältnis im Einklang steht und die Aktien jeweils nicht zu hoch bewertet sind. 

    NVIDIA

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    Doch genau hier liegt die Gefahr: Das PEG hängt entscheidend von den prognostizierten Gewinnsteigerungen ab. Und gerade im KI-Geschäft sind diese Erwartungen enorm. Schon kleine Veränderungen bei den Wachstumsprognosen können das Ergebnis hier massiv verschieben.

    Ob die milliardenschweren KI-Investitionen sich langfristig auszahlen, zeigt die PEG-Ratio nicht an.

    Allein die niedrige PEG-Ratio sollte also nicht allein entscheiden, ob man nachkauft oder nicht. Denn die hohen Gewinne der Chipaktien sind zyklisch und manche Experten gehen davon aus, dass bereits 2027 ein Jahr der Chip-Überversorgung, und damit ein Ende der massiven Gewinne der Halbleiterhersteller sein könnte. 

    Wichtig ist auch der Trend: kurzfristig spricht das Momentum klar gegen Chip-Aktien. 

    Die Marktstrategen wiederum sind langfristig von dem KI-Boom überzeugt, entsprechend haben sie ihre Kursziele für Nvidia und AMD nur leicht angepasst. 

    Oppenheimer hat die Aktie von AMD sogar von Perform auf Outperform hochgestuft. Das Kursziel von 600 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 34 Prozent.

    Advanced Micro Devices

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    Laut Oppenheimer dürfte der Aktienkurs des Unternehmens wieder steigen, sobald die strategische Partnerschaft mit Anthropic im ersten Quartal 2027 an Fahrt gewinnt. Der Grund: AMD plant in der zweiten Jahreshälfte 2027 seine MI500-GPU-Reihe für Hochleistungsrechner und groß angelegtes KI-Training auf den Markt zu bringen.

    Oppenheimer geht außerdem davon aus, dass AMD im Jahr 2027 ein Umsatzwachstum von 135 Prozent im Rechenzentrumsbereich erzielen wird.

    Trotz der Turbulenzen bleiben die Anleger für die Aktie von Nvidia bullish gestimmt. Die Citigroup bewertet die Papiere weiterhin positiv mit einem Buy-Rating. Der Zielpreis wurde am Dienstag jedoch von 315 US-Dollar auf 285 US-Dollar gesenkt.

    FAZIT

    Langfristig bewerten die Analysten den Boom rund um die Künstliche Intelligenz als intakt. Kurzfristig sollte man nicht ins berühmte fallende Messer greifen, wenn man neu investieren möchte, obwohl die Aktien rechnerisch als günstig bewertet erscheinen. Wer bereits investiert ist, sollte nicht in Panik verfallen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    RedakteurKrischan Orth
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    Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate.
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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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