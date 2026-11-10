Maybelline New York interpretiert seinen legendären Slogan neu und gibt „Maybe" eine neue Bedeutung für eine neue Ära.

NEW YORK, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, die weltweit führende* Make-up-Marke, präsentiert heute die permanente Weiterentwicklung eines der bekanntesten Slogans der Beauty-Branche. Erstmals vorgestellt im Jahr 1991: „Vielleicht ist sie damit geboren." „Maybe it's Maybelline" wurde für eine neue Ära neu interpretiert:

Nach mehr als drei Jahrzehnten hat sich „Maybe she's born with it" weiterentwickelt und feiert nun die unendlichen Möglichkeiten jeder Frau.

VIELLEICHT. WIR SIND DAMIT GEBOREN.

VIELLEICHT. ES IST MAYBELLINE.

Mit dem neuen Slogan wird die Einführung von The Beauty of Infinite Possibility angekündigt, einer globalen Markenplattform, die mit Maybelline Global Brand Ambassador Miley Cyrus ins Leben gerufen wird.

Seit mehr als drei Jahrzehnten stellt sich die Frage nach der Schönheit einer Frau: „Vielleicht ist sie damit geboren." Das neu interpretierte „Maybe." ist ein Statement über jede Frau und alles, was sie werden kann. Ein einziger Punkt verwandelt eine Frage in eine Erklärung unendlicher Möglichkeiten, während der Wechsel von „she's" zu „we're" die Bedeutung von einer Frau auf alle Frauen ausdehnt. „Vielleicht." bedeutet heute Möglichkeit, und jede Frau wird mit dieser Eigenschaft geboren. Es ist eine optimistische Einladung an jede Frau, die in ihr liegenden Möglichkeiten durch das Selbstvertrauen und die Freiheit des Selbstausdrucks zu entdecken, die Make-up inspirieren kann.

Schönheit wird heutzutage zunehmend darüber definiert, wie sie sich anfühlt, und weniger darüber, wie sie aussieht. Laut McKinsey geben weltweit etwas mehr als die Hälfte der Verbraucher an, dass Schönheit für sie Selbstbewusstsein bedeutet, verglichen mit etwa 26 %, die sie mit dem Wunsch verbinden, attraktiv auf andere zu wirken oder möglichst lange jung auszusehen.¹ Und in einer europäischen Verbraucherstudie aus dem Jahr 2026 gaben 79 % an, dass Make-up über das Aussehen hinausgeht und dazu beiträgt, Selbstbewusstsein zu stärken und sich auszudrücken.² Zusammengenommen verdeutlichen diese Ergebnisse, welche Rolle Make-up beim Aufbau von Selbstvertrauen spielen kann, die Selbstentfaltung fördert und Frauen in jedem Alter die Freiheit gibt, verschiedene Seiten ihrer Persönlichkeit zu entdecken.