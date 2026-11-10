MercadoLibre ist Lateinamerikas Online-Powerhouse – und so viel mehr!

MercadoLibre ist längst mehr als ein südamerikanischer Onlinehändler. Das Unternehmen hat sich zu einem der mächtigsten digitalen Ökosysteme Lateinamerikas entwickelt und verbindet E-Commerce, Zahlungsverkehr, Banking, Konsumentenkredite und digitale Werbung miteinander. ist längst mehr als ein südamerikanischer Onlinehändler. Das Unternehmen hat sich zu einem der mächtigsten digitalen Ökosysteme Lateinamerikas entwickelt und verbindet E-Commerce, Zahlungsverkehr, Banking, Konsumentenkredite und digitale Werbung miteinander.





Burggraben (Moat). Dabei erinnert die Entwicklung durchaus an das frühe Amazon: Ein Unternehmen, das zunächst mit einem vergleichsweise einfachen Geschäftsmodell startete, seine Gewinne konsequent in den Ausbau der Infrastruktur steckte und dadurch einen immer größeren Wettbewerbsvorsprung aufbaute, einen immer unüberwindbaren(Moat).





Besonders interessant wird MercadoLibre unter dem Blickwinkel des britischen Investors Nick Sleep und seiner Investmentphilosophie der "Scale Economies Shared", der geteilten Skaleneffizienz. Denn genau hier könnte ein wesentlicher Teil des langfristigen Erfolgsrezepts liegen.





Vom Online-Marktplatz zum digitalen Ökosystem

Gegründet wurde MercadoLibre 1999 in Argentinien von Marcos Galperin. Die Idee war zunächst vergleichsweise einfach: einen digitalen Marktplatz zu schaffen, auf dem Käufer und Verkäufer miteinander handeln können. Das Geschäftsmodell orientierte sich dabei durchaus an eBay. Allerdings erkannte Galperin früh, dass Lateinamerika andere Voraussetzungen mitbrachte als die USA oder Europa. Die Region war geprägt von einer fragmentierten Handelslandschaft, einer vergleichsweise schwachen Logistikinfrastruktur, einer geringen Kreditkartenverbreitung und einem großen Anteil der Bevölkerung ohne Zugang zu klassischen Bankdienstleistungen.





Daraus entwickelte sich eine Strategie, die MercadoLibre von einem reinen Onlinehändler unterschied. Das Unternehmen baute nach und nach genau jene Infrastruktur selbst auf, die notwendig war, um den digitalen Handel überhaupt erst massentauglich zu machen.





Heute ruht das Geschäftsmodell auf zwei großen Säulen: Commerce und Fintech.





Das Commerce-Geschäft umfasst den eigentlichen Online-Marktplatz MercadoLibre, auf dem Händler und Privatpersonen Waren anbieten. Hinzu kommen eigene Logistikdienstleistungen unter dem Namen Mercado Envios, Lager- und Fulfillment-Angebote sowie das Werbegeschäft Mercado Ads. Mit Mercado Shops können Händler außerdem eigene Onlineshops aufbauen. Das Abonnementprogramm Meli+ ergänzt das Angebot um zusätzliche Vorteile, insbesondere beim Versand und bei digitalen Dienstleistungen.





Die zweite große Säule ist Mercado Pago. Was ursprünglich als Zahlungsabwicklung für den eigenen Marktplatz begann, hat sich zu einer eigenständigen Finanzplattform entwickelt. Nutzer können damit online und im stationären Handel bezahlen, Geld überweisen, Guthaben verwalten, Rechnungen begleichen und teilweise auch verzinsen lassen. Hinzu kommen Kreditkarten, Verbraucherkredite und Finanzierungen für Händler. Inzwischen tritt Mercado Pago in wichtigen Märkten auch als digitale Bank auf und konkurriert damit unmittelbar mit klassischen Finanzinstituten.





Gerade diese Verbindung beider Geschäftsbereiche macht das Unternehmen so interessant. MercadoLibre verkauft nicht nur Produkte, sondern kontrolliert zunehmend auch die Zahlungsströme, die Finanzierung und die Logistik rund um diese Transaktionen.





Der Burggraben: Ein Ökosystem, das sich selbst verstärkt

Der eigentliche Wettbewerbsvorteil von MercadoLibre liegt nicht in einer einzelnen Dienstleistung. Er entsteht aus dem Zusammenspiel vieler verschiedener Angebote, die sich gegenseitig verstärken.



