Wie lange hält Polens Börse den Polit-Krimi noch aus?
Notenbankchef vor Gericht?
Regierung und Präsident blockieren sich, der Notenbankchef soll vor ein Sondergericht, und eine große Ratingagentur hat bereits reagiert. Doch Polens Börse liegt dick im Plus. Wie lange kann das noch gutgehen?
- Machtkampf lähmt Notenbank und gefährdet den Zloty
- Herabstufung und Defizit belasten Polens Ruf
- WIG20 steigt, doch Risiken und Verkäufe drohen
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In Polen erreicht der Machtkampf zwischen Regierung und Präsident die Notenbank. Ministerpräsident Donald Tusk wirft Notenbankchef Adam Glapiński vor, die Zentralbank politisiert zu haben.
Glapiński gilt als Verbündeter der früheren Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit. Als Beleg nennt Tusk eine überraschende Zinssenkung kurz vor der Wahl 2023, obwohl die Inflation damals zweistellig war. Ein Parlamentsausschuss bestätigte im Oktober alle Vorwürfe. Noch im November könnte das Parlament entscheiden, Glapiński vor ein Sondergericht zu stellen.
Notenbank ohne volle Besetzung
Zugleich ist der Vorstand der Notenbank gelähmt. Seit dem 4. November liegt er unter der gesetzlichen Mindestgröße. Vier Kandidaten warten auf die Zustimmung von Tusk. Das ist heikel, denn genau dieses Gremium müsste im Notfall den Zloty stützen. Der Euro kostete am 3. November rund 4,42 Zloty, so viel wie seit fast drei Jahren nicht mehr.
Starkes Wachstum, tiefe Löcher
Die Wirtschaft wächst laut Internationalem Währungsfonds in diesem Jahr um mehr als drei Prozent. Für 2027 erwartet der Fonds nur noch 2,5 Prozent, weil weniger Gelder aus Brüssel fließen. Das Haushaltsdefizit lag 2025 bei 7,3 Prozent der Wirtschaftsleistung.
Moody’s stufte Polen im September auf A3 herab und nannte ausdrücklich die Blockade zwischen Regierung und Präsident. Karol Nawrocki stoppte bereits 45 Gesetze per Veto. Finanzminister Andrzej Domański klagte gegenüber Bloomberg, der Präsident sabotiere alle Versuche, die Einnahmen zu erhöhen.
Anleger verlangen bereits mehr Zinsen. Der Aufschlag polnischer Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen stieg seit August um fast ein Drittel auf rund drei Prozentpunkte.
Börse trotzt dem Streit
Die Warschauer Börse zeigt sich dagegen robust. Seit Jahresbeginn legte der Leitindex WIG20 um 30 Prozent zu.
Als die US-Börsen in der vergangenen Woche einbrachen, schloss er sogar leicht im Plus, denn kaum ein polnischer Konzern hängt am Geschäft mit künstlicher Intelligenz. Doch die Schwergewichte sind verwundbar. Banken wie PKO BP bilden mit dem Energiekonzern Orlen das Rückgrat des Index.
Steigende Risikoaufschläge, ein schwacher Zloty und weitere Herabstufungen drücken auf ihre Bewertungen. Teures Öl treibt zudem die Inflation, denn Polen importiert den Großteil seiner Energie. Die Notenbank hält den Leitzins bei 3,75 Prozent, die ING rechnet Anfang 2027 sogar mit Zinserhöhungen.
Fazit
Polen wächst kräftig, doch der politische Stillstand kostet Vertrauen. Herabstufung, steigende Zinsaufschläge und ein schwacher Zloty zeigen, dass die Märkte genau hinschauen. Der WIG20 hängt zudem an ausländischem Kapital und damit an der Stimmung an der Wall Street. Nach dem starken Jahr liegen Gewinnmitnahmen nahe. Die eigentliche Rechnung kommt mit der Parlamentswahl im Herbst 2027.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
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