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    54 % SpaceX-Crash: Droht Anthropic-Anlegern jetzt die nächste IPO-Falle?

    Teure Lektionen

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    Erst der Mega-Hype, dann der Absturz: SpaceX verlor mehr als die Hälfte seines Börsenwerts vom Hoch. Jetzt steht Anthropic vor dem nächsten Billionen-IPO. Was Anleger aus den bisherigen Börsengängen 2026 lernen können.

    Für Sie zusammengefasst
    Teure Lektionen - 54 % SpaceX-Crash: Droht Anthropic-Anlegern jetzt die nächste IPO-Falle?
    Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

    Der Börsengang von Elon Musks SpaceX sollte Anleger reich machen. Doch auf die anfängliche Euphorie folgte ein brutaler Absturz. Jetzt steht mit Anthropic das nächste Mega-IPO bevor. Wiederholt sich die Geschichte?

    Der SpaceX-Börsengang im Juni war spektakulär. Für 135 US-Dollar wurden die Aktien ausgegeben. Wenige Tage später erreichten sie 225,64 US-Dollar. Doch die Rallye endete abrupt: Die Aktie stürzte zeitweise auf 104,83 US-Dollar ab – ein Verlust von rund 54 Prozent gegenüber dem Rekordhoch!

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    Wer zum Ausgabepreis zeichnen konnte, lag nach der jüngsten Erholung auf rund 142 US-Dollar wieder im Plus. Anleger, die auf dem Höhepunkt der Euphorie kauften, sitzen immer noch auf Verlusten von teilweise rund 37 Prozent.

    SpaceX

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    Die brutale Lektion aus den IPOs 2026

    SpaceX ist kein Einzelfall. Der KI-Chiphersteller Cerebras ging für 185 US-Dollar an die Börse. Der erste handelbare Kurs lag bereits bei 350 US-Dollar. Anfang November notierte die Aktie nur noch bei rund 97 US-Dollar. Wer sofort zugriff, verlor rund 72 Prozent!

    Das Gegenbeispiel liefert Veradermics: Die Biotech-Aktie wurde für 17 US-Dollar ausgegeben und startete bei 34 US-Dollar. Zeichner konnten sich damit bereits zur Erstnotiz über eine Verdopplung freuen.

    Chart

    Chart wird geladen …

    Die entscheidende Lektion: Zeichnen kann lukrativ sein – blind zum ersten Börsenkurs hinterherlaufen kann dagegen teuer werden.

    Anthropic: Der nächste Billionen-Hype?

    Der ChatGPT-Rivale will noch vor Thanksgiving am 26. November 2026 an die Nasdaq. Geplant ist der Verkauf von 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 US-Dollar. Bis zu 64,4 Milliarden US-Dollar könnten dadurch eingesammelt werden. Weitere 26 Milliarden US-Dollar sollen über eine Privatplatzierung von Ankerinvestoren wie Google, Nvidia und AMD kommen.

    Die angestrebte Bewertung beträgt bis zu 1,4 Billionen US-Dollar auf vollständig verwässerter Basis. Zuvor hatten Investoren sogar über zwei Billionen US-Dollar spekuliert.

    Rasantes Wachstum, aber der Preis ist hoch

    Anthropic wächst rasant. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 47 Prozent auf knapp 17 Milliarden US-Dollar. Doch der KI-Boom hat seinen Preis: Das Unternehmen ist Rechenleistungsverpflichtungen von fast 900 Milliarden US-Dollar eingegangen.

    Anleger hinterfragen zunehmend, wann sich diese gewaltigen Investitionen auszahlen. Der jüngste KI-Ausverkauf an der Nasdaq zeigt, wie schnell die Stimmung kippen kann.

    Mein Tipp: Abwarten ist die bessere Option

    Die wichtigste Erkenntnis aus dem SpaceX-Crash: Ein hervorragendes Unternehmen ist nicht automatisch eine hervorragende Aktie. Wer Anthropic zu einer vertretbaren Bewertung zeichnen kann, könnte von einem anfänglichen Kurssprung profitieren.

    Wer keine Zuteilung erhält, dürfte besser beraten sein, zunächst die Kursentwicklung und die ersten Quartalszahlen abzuwarten, statt der nächsten IPO-Euphorie hinterherzulaufen.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

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    RedakteurMarkus Weingran
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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner wallstreetONLINE Profilseite.
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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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