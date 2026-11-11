54 % SpaceX-Crash: Droht Anthropic-Anlegern jetzt die nächste IPO-Falle?
Teure Lektionen
Erst der Mega-Hype, dann der Absturz: SpaceX verlor mehr als die Hälfte seines Börsenwerts vom Hoch. Jetzt steht Anthropic vor dem nächsten Billionen-IPO. Was Anleger aus den bisherigen Börsengängen 2026 lernen können.
- SpaceX verlor nach dem IPO zeitweise 54 Prozent
- IPO-Zeichnung kann lohnen, Käufe am Hoch oft nicht
- Anthropic plant Billionen-IPO, Anleger sollten abwarten
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Der Börsengang von Elon Musks SpaceX sollte Anleger reich machen. Doch auf die anfängliche Euphorie folgte ein brutaler Absturz. Jetzt steht mit Anthropic das nächste Mega-IPO bevor. Wiederholt sich die Geschichte?
Der SpaceX-Börsengang im Juni war spektakulär. Für 135 US-Dollar wurden die Aktien ausgegeben. Wenige Tage später erreichten sie 225,64 US-Dollar. Doch die Rallye endete abrupt: Die Aktie stürzte zeitweise auf 104,83 US-Dollar ab – ein Verlust von rund 54 Prozent gegenüber dem Rekordhoch!
Wer zum Ausgabepreis zeichnen konnte, lag nach der jüngsten Erholung auf rund 142 US-Dollar wieder im Plus. Anleger, die auf dem Höhepunkt der Euphorie kauften, sitzen immer noch auf Verlusten von teilweise rund 37 Prozent.
Die brutale Lektion aus den IPOs 2026
SpaceX ist kein Einzelfall. Der KI-Chiphersteller Cerebras ging für 185 US-Dollar an die Börse. Der erste handelbare Kurs lag bereits bei 350 US-Dollar. Anfang November notierte die Aktie nur noch bei rund 97 US-Dollar. Wer sofort zugriff, verlor rund 72 Prozent!
Das Gegenbeispiel liefert Veradermics: Die Biotech-Aktie wurde für 17 US-Dollar ausgegeben und startete bei 34 US-Dollar. Zeichner konnten sich damit bereits zur Erstnotiz über eine Verdopplung freuen.
Chart
Die entscheidende Lektion: Zeichnen kann lukrativ sein – blind zum ersten Börsenkurs hinterherlaufen kann dagegen teuer werden.
Anthropic: Der nächste Billionen-Hype?
Der ChatGPT-Rivale will noch vor Thanksgiving am 26. November 2026 an die Nasdaq. Geplant ist der Verkauf von 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 US-Dollar. Bis zu 64,4 Milliarden US-Dollar könnten dadurch eingesammelt werden. Weitere 26 Milliarden US-Dollar sollen über eine Privatplatzierung von Ankerinvestoren wie Google, Nvidia und AMD kommen.
Die angestrebte Bewertung beträgt bis zu 1,4 Billionen US-Dollar auf vollständig verwässerter Basis. Zuvor hatten Investoren sogar über zwei Billionen US-Dollar spekuliert.
Rasantes Wachstum, aber der Preis ist hoch
Anthropic wächst rasant. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 47 Prozent auf knapp 17 Milliarden US-Dollar. Doch der KI-Boom hat seinen Preis: Das Unternehmen ist Rechenleistungsverpflichtungen von fast 900 Milliarden US-Dollar eingegangen.
Anleger hinterfragen zunehmend, wann sich diese gewaltigen Investitionen auszahlen. Der jüngste KI-Ausverkauf an der Nasdaq zeigt, wie schnell die Stimmung kippen kann.
Mein Tipp: Abwarten ist die bessere Option
Die wichtigste Erkenntnis aus dem SpaceX-Crash: Ein hervorragendes Unternehmen ist nicht automatisch eine hervorragende Aktie. Wer Anthropic zu einer vertretbaren Bewertung zeichnen kann, könnte von einem anfänglichen Kurssprung profitieren.
Wer keine Zuteilung erhält, dürfte besser beraten sein, zunächst die Kursentwicklung und die ersten Quartalszahlen abzuwarten, statt der nächsten IPO-Euphorie hinterherzulaufen.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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