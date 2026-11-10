🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Irans Militärführung droht Israel mit Vernichtung

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Irans Militärführung droht Israel erneut mit Zerstörung
    • Teheran droht, Israels regionale Kapazitäten anzugreifen
    • Irans neue Raketenstadt liegt laut Medien unterirdisch
    Irans Militärführung droht Israel mit Vernichtung
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Militärführung hat Israel abermals mit einer vollständigen Zerstörung gedroht. Bei der Enthüllung einer neuen "Raketenstadt" warnte Stabschef Ali Abdollahi den Erzfeind vor den Folgen einer erneuten militärischen Eskalation. Er zitierte laut der Nachrichtenagentur Tasnim Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu, der gesagt haben soll: "Entweder müssen wir Iran vernichten, oder Iran wird uns vernichten." Diese Aussage sei nicht neu, sagte Abdollahi. "Es ist klar, dass wir sie ganz gewiss vernichten werden."

    Auch der Kommandeur der Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden, Irans mächtiger Militärorganisation, drohte Israel scharf. "Sollte es notwendig werden, werden wir sämtliche ihrer Kapazitäten auf regionaler und überregionaler Ebene unter unser Feuer nehmen und dem Feind nichts außer Niederlage und Flucht übrig lassen", sagte Madschid Mussawi.

    Iranische Medien verbreiteten am Dienstag Videos der neuen Raketenstadt, die unter der Erde liegen soll. Wann die Aufnahmen entstanden, blieb zunächst unklar. Berichte über militärische Errungenschaften Irans können in der Regel nicht unabhängig verifiziert werden. Die Islamische Republik verfügt landesweit über mehrere derartige Stützpunkte, oft im Gebirge, wo mobile Abschussrampen, Marschflugkörper und ballistische Raketen eingelagert sind. Im Kriegsfall soll das Arsenal so vor Bombardierungen geschützt sein./arb/DP/jha






    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Irans Militärführung droht Israel mit Vernichtung Irans Militärführung hat Israel abermals mit einer vollständigen Zerstörung gedroht. Bei der Enthüllung einer neuen "Raketenstadt" warnte Stabschef Ali Abdollahi den Erzfeind vor den Folgen einer erneuten militärischen Eskalation. Er zitierte laut …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     