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    Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 245 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein bestätigt Adidas mit Kursziel 245 Euro
    • Schwache Nachfrage in China bleibt laut Analyse bestehen
    • Pou Shengs Oktoberumsätze brechen Erholung seit August
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 245 Euro
    Foto: josefkubes - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage in China bleibe mau, schrieb Aneesha Sherman am Dienstag anlässlich des deutlichen Rückgangs der Einzelhandelsumsätze im Oktober bei Pou Sheng, Partner von Adidas und Nike. Damit sei der Erholungstrend seit August gebrochen und klar, dass es noch keine strukturelle Besserung gebe./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 180,6 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 156,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -13,19 %/+36,34 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 245 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 245,00, was eine Steigerung von +36,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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