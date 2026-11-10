Inflation und Anthropic-Enttäuschung belasten Nasdaq
Aktien New York
- Höhere Teuerung und Anthropic drücken Tech-Aktien
- Nasdaq 100 verliert 0,8 Prozent im frühen Handel
- Dow und S&P 500 geben im frühen Handel leicht nach
NEW YORK (dpa-AFX) - Eine höhere Teuerung im Oktober als erwartet und Enttäuschung über die Bewertung des KI-Betreibers Anthropic bei seinem angestrebten Börsengang hat am Dienstag vor allem die Kurse an der technologielastigen Nasdaq-Börse nach unten gedrückt. Der Leitindex Nasdaq 100 gab im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 27.695 Punkte nach. Hier verloren vor allem die Halbleiteraktien wieder an Boden, die sich am Vortag teils prozentual zweistellig erholt hatten.
Bei den Standardwerten der "Old Economy" hielten sich die Verluste dagegen in Grenzen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,3 Prozent auf 52.244 Zähler nach. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,5 Prozent auf 7.512 Punkte./bek/he
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Der KI Trade bzw. Hype scheint sich tatsächlich seinem Ende zu nähern.
Update Herbst 2026
Grüße
LRS
Dividendenstatistik Oktober 2026 im Gesamtjahr 14,3% über Vorjahr – im Oktober 18,4%
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Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Illinois Tool Works
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Iron Mountain
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Kimberly & Clark
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Krung Thai Bank@Rastelly: da ist sie :)
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png LTC
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Main Street
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Medical Properties
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Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Seeka
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Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Vici
Die Krung Thai Bank hat dieses Jahr im Oktober bezahlt – zwei Monate früher als letztes Jahr. Deshalb das deutliche plus ggü. dem Vorjahr. Der Betrag wird mir im Dezember fehlen. Die kleineren Käufe und Dividenden werden das nicht auffangen.
@Timburg: stimmt. Aber die thail. Börse hatte auch einiges nachzuholen. Gefühlt war zwischen 2019 und 2025 stillstand. Und wenn Rastelly und Du im Januar den Markt vor Ort analysiert, bin ich mehr als neidisch – du musst auf jeden Fall Bilder teilen :)