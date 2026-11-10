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    Inflation und Anthropic-Enttäuschung belasten Nasdaq

    Aktien New York

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    Für Sie zusammengefasst
    • Höhere Teuerung und Anthropic drücken Tech-Aktien
    • Nasdaq 100 verliert 0,8 Prozent im frühen Handel
    • Dow und S&P 500 geben im frühen Handel leicht nach
    Aktien New York - Inflation und Anthropic-Enttäuschung belasten Nasdaq
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Eine höhere Teuerung im Oktober als erwartet und Enttäuschung über die Bewertung des KI-Betreibers Anthropic bei seinem angestrebten Börsengang hat am Dienstag vor allem die Kurse an der technologielastigen Nasdaq-Börse nach unten gedrückt. Der Leitindex Nasdaq 100 gab im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 27.695 Punkte nach. Hier verloren vor allem die Halbleiteraktien wieder an Boden, die sich am Vortag teils prozentual zweistellig erholt hatten.

    Bei den Standardwerten der "Old Economy" hielten sich die Verluste dagegen in Grenzen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,3 Prozent auf 52.244 Zähler nach. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,5 Prozent auf 7.512 Punkte./bek/he






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    Verfasst von dpa-AFX
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    Aktien New York Inflation und Anthropic-Enttäuschung belasten Nasdaq Eine höhere Teuerung im Oktober als erwartet und Enttäuschung über die Bewertung des KI-Betreibers Anthropic bei seinem angestrebten Börsengang hat am Dienstag vor allem die Kurse an der technologielastigen Nasdaq-Börse nach unten gedrückt. Der …
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